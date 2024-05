BigMama si confessa in una lunga intervista e rivela i suoi progetti futuri, dall’uscita del libro alla laurea, fino alle nozze.

BigMama ha deciso di mettersi a nudo non solo nel suo nuovo libro in uscita il prossimo 14 maggio, ma anche in un’intervista del Corriere della Sera. La cantante ha rivelato alcuni dettagli del suo difficile passato, ma ha anche raccontato il coraggio con cui affronta il futuro.

La rapper ha, inoltre, rivelato i suoi progetti futuri, dalla laurea al matrimonio con la sua fidanzata Ludovica. Ma vediamo che cosa ha rivelato la cantante.

BigMama rivela il suo passato difficile

Marianna Mammone, il vero nome di BigMama, non ha avuto un’adolescenza facile, e ha deciso di raccontarla nel suo libro. “Ho scritto il libro di getto. C’erano tanti pezzi della mia storia che avevano bisogno di uscire fuori” rivela la cantante.

Dal bullismo alla battaglia contro il linfoma di Hodgkin, fino agli abusi sessuali, la storia di Marianna fa riflettere. “La verità fa male. E io quando sono cresciuta, quando ho affrontato la malattia, ho capito quanto i miei siano importanti. Non hanno bisogno di vedere i loro sbagli nero su bianco. Li conoscono già. Mio padre Italo sa che passava tutto il giorno a lavorare. E mamma Angelina, dopo che mia nonna è morta, si è trovata a crescere due figli e senza saper fare nulla. Sono i genitori migliori del mondo, ma siamo tutti esseri umani e sbagliamo” racconta la cantante.

Big Mama

Sugli episodi di bullismo, invece, dichiara: “I ragazzini si difendono da una vita cattiva con la perfidia. Invece non giustifico gli adulti“, facendo riferimento a un docente che la prendeva in giro per il suo fisico. “Non si è mai scusato, anzi mi ha scritto un messaggio come se fossi sua figlia: Marianna cara, ti ricordi di me?” L’ho ignorato” rivela.

BigMama si sposa? L’annuncio

Sul suo futuro la cantante ha le idee chiare: prima la laurea e poi il matrimonio con la fidanzata Ludovica.

“Non mi farò scappare il foglio con su scritto dottoressa Marianna Mammone” annuncia, e confessa: “Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio. Appena finisco l’università le faccio la proposta di matrimonio“.