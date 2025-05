Emma Marrone emoziona i fan nel giorno del suo compleanno con un messaggio commovente per il padre, la cantante non trattiene le lacrime.

Emma Marrone ha compiuto 41 anni nella giornata di ieri, domenica 25 maggio, e ha voluto condividere con i fan un messaggio toccante e sincero, che ha emozionato il web. La cantante salentina, amata per la sua autenticità e sensibilità, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ricordato il padre Rosario, scomparso nel 2022, e ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto.

La cantante si è voluta mostrare senza filtri, fotografandosi in un momento difficile. Scopriamo che cosa ha scritto.

Emma Morrone piange nel giorno del suo compleanno

Nel giorno del suo compleanno, Emma Marrone non ha nascosto la sua fragilità. La perdita del padre è una ferita ancora aperta, e il ricordo affettuoso condiviso pubblicamente ha toccato il cuore di tantissimi.

“Mi manca da morire sentirmi dire Buon compleanno Lupacchiotta mia. Dormo ancora nel lettone con mamma, non ho più paura del buio e rido moltissimo di me” ha scritto Emma Marrone su Instagram, accompagnando le parole con due selfie in lacrime e una foto della torta di compleanno.

Il post è stato invaso dai messaggi d’amore non solo dei fan, ma anche di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo: da Sabrina Ferilli a Vasco Rossi, da Laura Pausini a Elettra Lamborghini. Tutti hanno voluto farle sentire la propria vicinanza e affetto.

Una serata di festa tra amici e momenti di commozione

La sera precedente, Emma ha festeggiato il suo compleanno in un ristorante con le persone più care, condividendo il momento con l’amica Alessandra, nata lo stesso giorno.

Ma è nella dimensione privata e autentica che l’artista si è mostrata più vera: tra lacrime, gratitudine e un’ironia che non l’abbandona mai. “È proprio vero che uno più diventa grande, e più si rincoglionisce” ha detto nelle sue storie Instagram, emozionandosi davanti ai tanti messaggi ricevuti.