Britney Spears accende una sigaretta e beve vodka in aereo: il gesto fuori luogo e le sue curiose giustificazioni.

Britney Spears continua a suscitare preoccupazione tra i fan per via di un comportamento sopra le righe che ha scatenato la curiosità e le polemiche sui social. La popstar, infatti, è stata protagonista di un episodio insolito durante un volo da Cabo San Lucas, in Messico, a Los Angeles: ha acceso una sigaretta e bevuto vodka in pieno volo, violando le più basilari regole di sicurezza a bordo.

Secondo quanto riportato e documentato sui social, Britney Spears si sarebbe lasciata andare a un momento di euforia e distrazione, spiegando in seguito che la sigaretta le è stata messa in bocca “per scherzo” dal suo accompagnatore. Il gesto, tuttavia, ha attivato l’allerta tra l’equipaggio, innescando anche i sistemi antincendio dell’aereo, come da protocollo. Ma scopriamo che cosa è successo e quali sono state le dichiarazione della pop star.

Le giustificazioni della cantante: “È stato divertente!”

Le immagini di Britney Spears a bordo dell’aereo sono immediatamente diventate virali in tutto il mondo.

Britney Spears Private Jet Photo Shows Singer Disheveled and Distressed | Click to read more 👇 https://t.co/I4OEKQ5YV7 — TMZ (@TMZ) May 23, 2025

La cantante non ha perso l’occasione per commentare l’accaduto in modo ironico. “Non pensavo non si potesse fare, ma è stato incredibilmente divertente!” ha dichiarato sui suoi profili social.

Ha poi aggiunto di non aver mai bevuto vodka prima d’ora e che l’effetto le ha fatto sentire “Così chiara e intelligente“. Parole che hanno diviso il pubblico tra chi condanna il comportamento irresponsabile e chi invece ci vede un semplice momento di leggerezza.

Britney Spears e gli altri strani episodi in aeroporto

L’episodio si aggiunge a una serie di apparizioni discutibili della cantante, come quella avvenuta ad aprile nello stesso aeroporto messicano, quando fu vista scendere dall’aereo con una bambola di plastica travestita da neonato in braccio alla sua guardia del corpo. Anche in quell’occasione, i media e i fan si interrogavano sullo stato mentale e comportamentale dell’artista.

Negli ultimi anni Britney Spears è spesso finita al centro del dibattito pubblico per comportamenti eccentrici e dichiarazioni fuori dagli schemi. Dopo la fine della sua tutela legale, l’artista ha più volte rivendicato la sua libertà di agire come meglio crede, anche a costo di alimentare le polemiche. L’episodio sul volo è solo l’ultimo di una lunga serie che mostra quanto Britney sia determinata a vivere secondo le proprie regole, nonostante le critiche.