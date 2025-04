Britney Spears avvistata in Messico con una bambola inquietante: i fan e la famiglia preoccupati per il suo stato.

Britney Spears torna a destare preoccupazione tra i fan in seguito a una nuova apparizione pubblica che ha lasciato tutti a bocca aperta. La popstar, scesa dall’aereo a Cabo San Lucas, in Messico, per una breve vacanza, è stata fotografata dai paparazzi con un dettaglio che ha subito scatenato l’interesse e la preoccupazione di fan e familiari: una bambola di plastica, avvolta in una coperta, portata in braccio dalla sua guardia del corpo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Britney Spears: il dettaglio che ha fatto discutere

All’inizio, molti hanno pensato che si trattasse di un neonato vero, tanto che la notizia ha rapidamente fatto il giro del web alimentando voci su una possibile nuova maternità.

Solo grazie a uno zoom sulle foto, però, si è scoperto che si trattava di un semplice bambolotto di plastica, ma con un aspetto così realistico da trarre in inganno anche i presenti sul posto.

Una fonte anonima ha dichiarato al Daily Mail: “Era avvolta in una coperta e si vedeva solo un piedino. È stato qualcosa di davvero inquietante“.

Qui le foto pubblicate dal New York Post.

Britney Spears is joined by a creepy companion as she arrives in Mexico for vacation https://t.co/si3MOWP509 pic.twitter.com/EXWsYrHkg8 — New York Post (@nypost) April 13, 2025

La presenza della bambola ha sollevato domande tra i fan, che si sono riversati sui social per commentare la scelta bizzarra della cantante. C’è chi ha espresso sincera preoccupazione per il suo stato mentale e chi, invece, ha preferito prendere la cosa con ironia.

Un utente ha scritto su X: “Britney Spears si è presentata in Messico con una bambola avvolta in una coperta e penso sia la cosa più emotivamente onesta che qualcuno abbia fatto questa settimana“.

I familiari preoccupati per Britney Spears

Secondo alcune indiscrezioni, anche la famiglia di Britney Spears sarebbe allarmata da questo episodio. Dopo anni di battaglie legali e periodi difficili legati alla sua salute mentale, ogni gesto pubblico della cantante viene ora analizzato con attenzione, alimentando dubbi e preoccupazioni.

Non è chiaro se la bambola rappresenti semplicemente un vezzo eccentrico o un gesto con significati più profondi. Quel che è certo è che, ancora una volta, Britney Spears riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico con le sue apparizioni fuori dagli schemi.