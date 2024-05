Preoccupazioni per la salute mentale di Britney Spears dopo la fine della tutela legale del padre. Le ultime notizie preoccupano i fan!

Continuano a preoccupale le condizioni di salute di Britney Spears. Infatti, i media internazionali sono in fermento per le recenti indiscrezioni riguardanti la salute mentale di Britney. La popstar 42enne, nota per i suoi successi musicali e le turbolenze personali, sembra attraversare un periodo particolarmente critico dopo la cessazione della tutela legale del padre Jamie.

Secondo il sito TMZ, la Spears avrebbe manifestato comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, accompagnati da un crescente abuso di alcol e droghe, trascurando i medicinali necessari per il suo equilibrio emotivo.

Britney Spears: gli episodi di instabilità

Fonti vicine alla cantante riportano episodi preoccupanti che delineano un quadro di instabilità. Britney avrebbe avuto sbalzi d’umore estremi, alternati a momenti di collera sfociati in violenza fisica. Comunicare con lei sarebbe spesso impossibile, rendendo difficoltoso qualsiasi tentativo di dialogo razionale.

Britney Spears

Un episodio recente ha visto la Spears e il suo fidanzato, Paul Soliz, coinvolti in una rissa fisica dopo una notte di bevute all’hotel Chateau Marmont. La situazione è degenerata al punto che Britney sarebbe stata trovata seminuda nel corridoio, urlando, con l’intervento di un’ambulanza a seguito di una lesione alla caviglia. Anche a Las Vegas la coppia ha causato danni significativi a una stanza d’albergo, costringendo la Spears a risarcire l’hotel con migliaia di dollari.

Britney Spears: come sta la cantante

Le fonti vicine alla cantante hanno rivelato al TMZ: “Britney ha sbalzi d’umore radicali e spesso va in collera che sfocia nella violenza fisica. Ci sono volte in cui ci viene detto che è impossibile comunicare con lei perché non riesce a impegnarsi in una conversazione razionale“.

In più, le fonti di TMZ sottolineano anche l’influenza negativa di Paul Soliz sulla vita quotidiana di Britney. La relazione, segnata da episodi di violenza e instabilità, pare che stia contribuendo ulteriormente al deterioramento della sua salute mentale.