Fedez coinvolto in una rissa con Cristiano Iovino: nuovi video e testimonianze alimentano le indagini contro il rapper.

Il caso della rissa contro Cristiano Iovino continua a tenere banco ed emergono nuovi dettagli su Fedez, da qualche giorno ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute.

Negli ultimi giorni sono aumentati i video, le immagini e le testimonianze che confermebbero, ma le indagini sono in corso, la partecipazione del rapper al pestaggio di Iovino avvenuto la notte del 22 aprile in via Traiano a Milano. Ecco che cosa è trapelato nelle ultime ore.

Fedez: i video delle telecamere e i testimoni

Un video mostrerebbe infatti chiaramente la partecipazione di Fedez all’aggressione. Le guardie giurate del Parco della Vittoria hanno riconosciuto i volti delle persone coinvolte, e avrebbero identificato Fedez, Iovino e Rosiello. “Era lui senza dubbio. Era l’unico volto già conosciuto“, avrebbero dichiarato i testimoni, come riportato dal Corriere della Sera.

Fedez aveva negato pubblicamente la sua presenza al Salone del Libro di Torino, affermando: “Io non c’ero“.

Fedez

Oltre a Federico Leonardo Lucia sarebbe stato identificato anche il suo bodyguard, Chrisian Rosiello.

Gli investigatori al momento stanno cercando un taxi presente sulla scena, nella speranza che sia dotato di una dash cam che possa fornire ulteriori prove. Il taxi è stato visto bloccato per alcuni secondi dal van nero da cui sono scesi Fedez e i suoi accompagnatori. Questo dettaglio potrebbe essere cruciale per ottenere immagini più ravvicinate dell’incidente.

Fedez ricoverato d’urgenza

Le nuove segnalazioni arrivano in un momento già difficile per Fedez. Recentemente, si sono diffuse voci riguardo a un suo nuovo ricovero, che lo ha costretto ad annullare la partecipazione al programma di Alessandro Cattelan “Da vicino nessuno è normale”.

Sebbene inizialmente il suo staff avesse collegato l’assenza a problemi di salute, il rapper ha successivamente smentito su Instagram le voci di un aggravamento delle sue condizioni, rassicurando i fan: “Sto bene, ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave“.