Chiara Ferragni è preoccupata per lo stato di salute di Fedez. Secondo i rumors avrebbe contattato l’ex suocera.

Chiara Ferragni e Fedez sono separati ormai da diversi mesi, e fino ad oggi sembrava che la distanza tra i due fosse diventata irrecuperabile. Eppure, con le ultime notizie relative allo stato di salute di Federico Lucia, l’influencer potrebbe aver fatto un passo per riavvicinarsi all’ex marito.

Infatti, preoccupata per le condizioni di salute di Federico, Chiara avrebbe fatto una telefonata inaspettata.

Chiara Ferragni: la telefonata all’ex suocera

Negli ultimi giorni i fan del rapper sono in apprensione per il suo stato di salute. Nonostante Fedez abbia rassicurato i suoi follower con un post su Instagram, l’attenzione verso di lui rimane alta.

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita” ha scritto il rapper. Ma al momento non sono arrivate ulteriori notizie sul suo stato di salute.

Chiara Ferragni – Fedez

Il Messaggero ha riportato la notizia che anche l’ex moglie, Chiara Ferragni, è preoccupata per Federico, il padre dei suoi figli. Per tale motivo pare che abbia telefonato l’ex suocera, Tatiana, per ricevere aggiornamenti e accertarsi della salute del rapper.

Chiara Ferragni e Fedez: segnali di riavvicinamento?

Alcuni hanno interpretato questa telefonata tra la Ferragni e la madre di Federico come un segnale di riavvicinamento, e sarebbe il primo dall’annuncio della separazione.

Secondo alcuni esperti di gossip, tra cui Deianira Marzano, i due potrebbero tornare insieme dopo l’estate o comunque nei prossimi mesi.

Infatti, nonostante la separazione, tra i due potrebbe esserci ancora un grande affetto, che potrebbe nuovamente trasformarsi in amore. O almeno questo è ciò che sperano i sostenitori della coppia. Intanto i fan attendono ulteriori segnali di riconciliazione tra i Ferragnez.