La principessa Kate Middleton non tornerà ancora agli impegni pubblici a causa degli effetti collaterali della chemioterapia.

Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici per il momento. Kensington Palace ha rilasciato una rara dichiarazione sulle condizioni di salute della principessa di Galles, comunicando che non si prevede un suo ritorno al lavoro fino a nuovo avviso del team medico.

Nonostante l’assenza fisica, Kate continua a seguire, anche se a distanza, le attività caritatevoli della sua fondazione benefica.

Kate Middleton: la nota ufficiale di Kensington Palace

“Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico” scrive in una nota Kensington Palace.

La decisione di Kate Middleton di sospendere i suoi impegni pubblici è legata agli effetti collaterali della chemioterapia. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia reale, la principessa sta affrontando nausea, mal di testa e stanchezza. Questi sintomi stanno rendendo difficile per Kate nascondere il suo disagio, soprattutto ai suoi figli.

Kate Middleton

Nonostante la lontananza dagli impegni pubblici, Kate Middleton rimane coinvolta nelle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, fondazione che si concentra sul sostegno alla maternità e alla prima infanzia.

Il portavoce della fondazione ha sottolineato che Kate viene costantemente aggiornata sui progressi delle attività. Infatti, recentemente le è stato presentato l’ultimo rapporto della fondazione.

Lo stato di salute della principessa Kate

Per il momento Kensington Palace non ha rilasciato aggiornamenti sulle condizioni di salute della futura regina d’Inghilterra. Tuttavia, come riporta il sito Radar Online, al momento la principessa starebbe affrontando gli effetti collaterali della chemioterapia.

Tali effetti collaterali le renderebbero difficoltoso nascondere il disagio provato, soprattutto ai tre figli. Infatti, il sito rivela che nascondere gli effetti della malattia “Sta diventando sempre più difficile“.

Di conseguenza, al momento è impossibile sapere quando la principessa tornerà ai suoi impegni pubblici.