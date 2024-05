Nicola Peltz Beckham piange la scomparsa della nonna materna “Naunni”, sua damigella d’onore al matrimonio. Il triste messaggio social.

Il 17 maggio, Nicola Peltz Beckham ha annunciato la perdita della sua amata nonna materna, «Naunni». L’attrice e modella americana, profondamente legata alla nonna, ha condiviso il suo dolore con un toccante post su Instagram, descrivendo la sua disperazione e l’enorme vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

Nicola Peltz Beckham e il legame speciale con la “Naunni”

Nicola Peltz Beckham, 29 anni, era legatissima alla sua “Naunni”. Tale affetto era evidente quando la nonna fu scelta come damigella d’onore al matrimonio di Nicola con Brooklyn Beckham. In un lungo e commosso messaggio, Nicola ha espresso le sue emozioni: “Avrei solo voluto che restassi con me più a lungo, c’erano così tante cose che volevo fare insieme a te“. La sua dedica ha toccato profondamente i follower, rivelando il forte legame tra nonna e nipote.

Su Instagram Nicola Peltz ha condiviso un lungo post in cui ha annunciato la scomparsa dell’adorata nonna.

Nel commovente post si legge: “Caro il mio angelo Naunni, mi sento come se non avrò mai le parole giuste perché proprio non credo che tu non ci sia più. Prego davvero tanto che tu sia in pace ora. Ancora non capisco dove sei andata. Vorrei solo che restassi più a lungo con me, c’erano così tante cose che volevo fare con te. Volevo stare con te tutta l’estate. Sono triste che non potrai mai conoscere i miei figli, abbracciarmi, parlarmi o guardare altri film che faccio. Ho il cuore spezzato e mi manchi tantissimo. Sono così fortunata che eri la mia Naunni“.

I messaggi di cordoglio

Presto sono arrivati i messaggi di amici e parenti, a partire dal marito di Nicola, Brooklyn Beckham, che ha pubblicato un dolce post Instagram. “Sono stato così fortunato a essere stato per quattro anni uno dei tuoi nipoti e ti prometto che mi prenderò cura di Nicola e di tutta la famiglia” scrive il modello.

Sono giunti anche messaggi dai suoceri di Nicola, Victoria e David Beckham, oltre che della migliore amica Selena Gomez.