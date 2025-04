Elisa Isoardi derubata a Livorno con Monica Caradonna durante le riprese di Linea Verde. Rubati telefono e portafoglio.

Brutta esperienza per Elisa Isoardi e Monica Caradonna durante le riprese del programma Linea Verde Italia, in onda ogni sabato mattina su Rai1. Le due conduttrici sono state derubate a Livorno, precisamente nella zona della Terrazza Mascagni, mercoledì 23 aprile. La notizia è stata resa nota dalla stessa Isoardi attraverso i social, dove ha raccontato i dettagli dell’accaduto. Scopriamo tutti i dettagli di quanto successo.

Elisa Isoardi: il furto durante le registrazioni di Linea Verde

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il furto è avvenuto mentre le due giornaliste si trovavano impegnate nelle registrazioni presso l’Accademia Navale di Livorno.

Qui il racconto del produttore Massimo Marcuccetti Fazzi.

I ladri avrebbero approfittato della loro assenza per colpire il van della produzione, forzando un finestrino e rubando gli oggetti personali delle due conduttrici.

“Mi hanno portato via borsa, telefono, portafoglio e carte di credito” ha dichiarato Isoardi. Monica Caradonna ha aggiunto che il danno subito è stato notevole.

Elisa Isoardi: “C’è di peggio, non bisogna perdere la pazienza”

Nonostante la disavventura, Elisa Isoardi ha mostrato grande sangue freddo. Nelle stories pubblicate su Instagram, si è mostrata fuori dalla questura di Livorno insieme alla collega, dopo aver sporto denuncia.

La giornalista ha anche voluto ringraziare le forze dell’ordine per la tempestività, aggiungendo una nota di speranza: “C’è di peggio in giro, l’unica cosa da non fare in questi casi è perdere la pazienza, e io non l’ho persa“.

La Isoardi ha poi raccontato di essere a Livorno anche per una breve vacanza con il nipote, che l’ha accompagnata nel viaggio di ritorno verso Roma. Un episodio sgradevole che, tuttavia, non ha spento lo spirito positivo della conduttrice.