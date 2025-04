Tommaso Zorzi paparazzato a Milano con il nuovo fidanzato: ecco chi è l’uomo che ha conquistato il cuore del conduttore televisivo.

Tommaso Zorzi ha un nuovo amore e non si nasconde più. L’influencer e conduttore è stato paparazzato a Milano in dolce compagnia, confermando i rumor su una possibile nuova relazione. Il settimanale Chi ha diffuso le immagini che ritraggono Zorzi accanto ad Andrea, un affascinante designer che lavora per Miu Miu. Ma scopriamo tutti i dettagli delle ultime segnalazioni del nuovo amore del celebre influencer e conduttore televisivo.

Un periodo d’oro per Tommaso Zorzi tra amore, tv e letteratura

La carriera di Tommaso Zorzi sta attraversando un momento particolarmente felice. Attualmente al timone del programma Cortesie per gli ospiti su Real Time, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip continua a conquistare pubblico e critica. A breve, inoltre, uscirà il suo nuovo romanzo dal titolo Divina, atteso in libreria il 6 maggio 2025.

Ma se la sfera professionale va a gonfie vele, anche quella privata sembra finalmente aver preso una piega positiva. Dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani, l’influencer non aveva più confermato pubblicamente nessun legame sentimentale. L’apparizione con Andrea rappresenta dunque una novità importante per i fan.

Qui le foto pubblicate dal settimanale.

Chi è Andrea, il nuovo amore di Tommaso Zorzi

Stando alle indiscrezioni, Andrea sarebbe un designer del team creativo di Miu Miu. Le foto diffuse mostrano una coppia sorridente, serena e visibilmente complice. Sebbene Tommaso Zorzi non abbia ancora confermato la relazione sui social, la loro intesa sembra evidente.

Il pubblico ora si interroga: Zorzi sceglierà di ufficializzare il legame con Andrea? Per il momento i fan rimangono in attesa di nuove foto e segnalazioni che confermano la relazione tra Andrea e Tommaso.