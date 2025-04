Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi litigano in diretta: ecco cosa è successo tra le ex concorrenti del Grande Fratello.

Nella prima puntata del suo nuovo format social L’Angolo Malala, Pamela Petrarolo ha deciso di intervistare un volto noto e a lei vicino: Ilaria Galassi. Entrambe ex concorrenti del Grande Fratello, e storiche protagoniste del trio di Non è la Rai insieme a Eleonora Cecere, le due sembravano pronte a regalare al pubblico un momento nostalgico e divertente. Tuttavia, l’intervista ha preso una piega inaspettata quando tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi è scoppiata una vera e propria lite in diretta.

Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi: la domanda scomoda che ha acceso la miccia

Tutto è iniziato con una domanda apparentemente innocua ma chiaramente provocatoria: Pamela ha chiesto a Ilaria un commento sul suo “legame profondo” con Zeudi Di Palma, altra ex gieffina.

La risposta della Galassi non si è fatta attendere e ha subito ribaltato la situazione: “Allora io ti chiedo come mai hai avuto questa amicizia così profonda con Helena?“. Il botta e risposta si è fatto incandescente, culminando con la replica secca di Pamela: “Le domande le faccio io“.

Qui il video dell’intervista.

Anche se il video completo della lite non è stato diffuso per scelta di entrambe, le tensioni sono state confermate e commentate da chi ha assistito alla registrazione. L’episodio ha generato un’ondata di reazioni sui social, dove fan e curiosi si sono divisi tra sostenitori dell’una o dell’altra.

Riconciliazione finale tra le Non è la Rai

Fortunatamente, dopo il momento di tensione, le due showgirl hanno deciso di chiarirsi. I toni si sono abbassati e l’intervista è proseguita in maniera serena, chiudendosi con sorrisi e promesse di rivedersi presto, almeno sullo schermo.

L’episodio ha dimostrato ancora una volta quanto le dinamiche post-reality possano essere complesse, soprattutto quando si mescolano vecchie amicizie, gelosie e nuove rivalità mediatiche. Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi si confermano protagoniste del piccolo schermo… nel bene e nel male.