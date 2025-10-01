Polemica a Ballando con le stelle: Marcella Bella offesa dai giudici, scoppia il caso dei commenti sessisti, poi le scuse di Canino.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è iniziata con un acceso dibattito che ha rapidamente superato i confini dello studio televisivo per approdare sui social e in Parlamento. Protagonista suo malgrado è stata Marcella Bella, vittima di giudizi che hanno acceso una polemica sul sessismo in televisione. Ma a distanza di qualche giorno dalla prima puntata dello show di Milly Carlucci arrivano le prime scuse.

L’esibizione e i commenti della giuria

Durante la prima puntata Marcella Bella si è esibita in una salsa carica di energia insieme al maestro Chiquito. L’attenzione, però, si è spostata ben presto dal ballo al look scelto dalla cantante, giudicato eccessivamente sexy dai giurati.

Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata“, mentre Guillermo Mariotto ha rincarato parlando addirittura di “duodeno in vista“. A sorprendere e indignare maggiormente è stata la frase di Fabio Canino, che ha definito l’artista una “signora arrapata“, paragonandola a turiste in cerca di avventure nei Caraibi.

Marcella Bella ha mantenuto la calma, mostrando autoironia, ma la polemica è subito divampata, alimentata dalle reazioni del pubblico e dall’intervento di figure istituzionali.

Le scuse dei giudici e il chiarimento

Fabio Canino, interpellato dal Corriere, ha riconosciuto l’errore: “Ho usato quella parola davvero fuori luogo. Mi scuserò con Marcella, perché le scuse sono una dimostrazione di forza“.

Selvaggia Lucarelli ha ridimensionato le accuse, sostenendo che il suo commento fosse solo ironia sul costume indossato da Bella. Guillermo Mariotto, invece, ha definito la sua battuta un’iperbole, spiegando che la cantante ha portato “un’esplosione di vitalità” in trasmissione.

La cantante, ospite de La vita in diretta, ha espresso la propria amarezza: “Non ero preparata alle volgarità. Non ero mezza nuda come ha detto Lucarelli. Mi dispiace perché hanno offeso tutte le donne“.