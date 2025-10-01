Lutto nel mondo della pasta: addio al suo “re” più amato

Grave lutto: è morto Don Beppe De Cecco, presidente del Pastificio e figura storica anche nello sport pescarese.

Un lutto improvviso ha colpito il mondo dell’imprenditoria e dello sport in Abruzzo. Giuseppe Adolfo De Cecco, conosciuto da tutti come Don Beppe, si è spento a 75 anni lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità di Pescara e in tutti coloro che hanno legato la propria vita professionale e personale al marchio De Cecco. La notizia ha destato grande commozione, spingendo il Gruppo a prendere una decisione significativa per ricordarne la memoria.

Il cordoglio del Gruppo De Cecco

Con una nota ufficiale, la società Molino e Pastificio De Cecco ha comunicato la sospensione delle attività aziendali a partire da oggi e per l’intera giornata di domani.

“Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio – si legge nel comunicato – il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda“.

Una scelta che testimonia il profondo legame tra Don Beppe e la realtà industriale che ha guidato per oltre trent’anni, contribuendo alla crescita di uno dei marchi italiani più conosciuti nel mondo.

Don Beppe tra pasta e calcio

Oltre alla sua attività imprenditoriale, Giuseppe Adolfo De Cecco è stato un protagonista anche nel panorama sportivo abruzzese. Presidente del Pescara Calcio, ha vissuto momenti storici alla guida della società biancazzurra, tra cui la promozione in Serie A nel campionato 2011-2012.

“Figura di grande importanza nella storia del Delfino – ha ricordato la società – grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia“. Anche la tifoseria ha voluto esprimere gratitudine per l’impegno di Don Beppe, omaggiando il segno indelebile lasciato nella memoria collettiva.