“Sto scoppiando”: Giulia De Lellis sempre più vicina al parto, la richiesta speciale di Tony Effe

Giulia De Lellis mostra il pancione esplosivo a otto mesi, mentre Tony Effe sorprende con una richiesta speciale.

Giulia De Lellis non perde occasione per condividere con i suoi follower i momenti più significativi della gravidanza, sempre con un pizzico di ironia. Nelle sue ultime Stories, l’influencer 29enne ha mostrato il pancione ormai enorme, confessando: “Sto scoppiando. Qui è tutta un’esplosione“. La nascita di Priscilla, la sua primogenita, è attesa tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, e l’attesa cresce ogni giorno di più tra i fan che seguono passo passo la futura mamma.

Preparativi meticolosi in vista della nascita

La De Lellis ha dimostrato ancora una volta il suo lato organizzato e meticoloso. Ha infatti già pronto tutto per il grande giorno: la borsa da portare in ospedale, con il necessario per lei e per la bambina, è stata mostrata ai follower come segno di trasparenza e condivisione.

Ogni dettaglio è stato curato, come a voler trasmettere la serenità e la sicurezza con cui sta vivendo questa nuova fase della vita.

Il rapper Tony Effe e l’influencer Giulia De Lellis assistono alla sfilata di Ermanno Scervino alla Milano Fashion Week 2025 – www.donnaglamour.it

L’influencer, sempre molto seguita per consigli di moda e bellezza, non ha rinunciato a mantenere il contatto con il pubblico neppure durante gli ultimi mesi di gravidanza, rendendo partecipe chi la segue delle emozioni più intime e autentiche.

La richiesta di Tony Effe e il possibile parto a Roma

Accanto a lei c’è Tony Effe, il compagno e futuro papà, che secondo i gossip avrebbe espresso un desiderio particolare legato al parto.

Stando a quanto riportato da Dagospia, il trapper avrebbe chiesto un reparto speciale al Policlinico Gemelli di Roma, ospedale noto anche per essere quello scelto dal Papa.

L’indiscrezione ha incuriosito il pubblico, soprattutto perché il Gemelli si trova vicino al quartiere d’infanzia del cantante, un legame che potrebbe aver influenzato la scelta. “I suoi referenti dicono sia molto gentile ed educato” ha sottolineato la fonte, lasciando aperto l’interrogativo su come sarà realmente organizzato il lieto evento. Quel che è certo è che la famiglia si prepara ad accogliere la piccola Priscilla con emozione e aspettative altissime.