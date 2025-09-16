Alta tensione social per Giulia De Lellis e Tony Effe che sono stati chiamati in causa da un post falso relativo alla piccola Priscilla, la figlia che sta per nascere.

Dopo aver svelato il contenuto della borsa da futura mamma che porterà con sé al momento di dare alla luce la piccola Priscilla, ecco Giulia De Lellis essere coinvolta in una bruttissima vicenda: una fake news sulla nascita della bimba, sua e di Tony Effe. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa futura mamma rimasta allibita dai fatti.

Giulia De Lellis e il post fake sulla figlia

Presto Tony Effe e Giulia De Lellis diventeranno genitori. Ma non è ancora avvenuto il tanto atteso giorno del parto. Eppure, per qualche fan della coppia, le cose sarebbero andate diversamente. Sui social, infatti, è spuntato un post che ha, di fatto, mostrato una finta Priscilla facendo credere che la bimba dei due fosse già arrivata al mondo.

La situazione ha visto la De Lellis intervenire duramente con un duro messaggio social condiviso in questi minuti. L’influencer si è assolutamente, e giustamente, infuriata per l’accaduto evidenziando alcune dinamiche molto pericolose che si stanno ormai verificando da diverso tempo tra le varie piattaforme social web.

Lo sfogo della futura mamma

“La gente ha perso completamente il senso del rispetto”, ha esordito Giulia. “Sono scioccata dall’ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita. La bambina nelle foto non è mia figlia. è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità. Mi stanno arrivando poi tantissimi di messaggi sulla data del mio parto. il mio”, ha proseguito la De Lellis.

E ancora: “Tutto questo perché avevo detto chiaramente che preferivo tenerlo per me (è un tema delicato, pieno di incertezze, e condividerlo non farebbe che aumentare la tensione). Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto. cose che non sa neanche il mio ginecologo ad oggi. Ma che certi giornalisti o curiosi pensano di poter annunciare, chissà poi perché visto che a fare ‘spoiler’ non ci guadagnano nulla. Zero. Niente (se non il misero piacere di speculare sulla vita altrui)”.

Nello sfogo, Giulia ha chiesto rispetto e ha aggiunto: “[…] E prima di un ‘personaggio pubblico’ sono una persona. con un cuore, un’anima e dei diritti. datevi una ca**o di regolata e portate un contributo migliore a questo mondo che fa già spavento di per sé se proprio non sapete che fare”.