Cinema in lutto: il celebre attore Robert Redford è morto

Il cinema piange Robert Redford. Nel 2016 si era ritirato dalla carriera di attore e si era occupato solamente all’attività di regista.

Il celebre attore americano Robert Redford è scomparso. Nel corso della sua lunga e brillante carriera nel mondo del cinema si era guadagnato due Premi Oscar e un Leone d’Oro alla carriera. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con enorme commozione dai suoi numerosissimi fan che, in queste ore, si stanno riversando sui social con messaggi carichi di cordoglio a lui dedicati.

Robert Redford

Robert Redford è morto

Il celebre attore di Santa Monica Robert Redford (nato il 18 agosto 1936) è scomparso. La notizia è rrivata nella giornata odierna di martedì 16 settembre 2025. Redford aveva 89 anni. Nel corso della sua carriera aveva partecipato ad alcuni film destinati a restare dei veri e propri cult del mondo del cinema: tra questi vi sono stati senza dubbio La Stangata, Quiz Show, Gente Comune e L’uomo che sussurrava ai cavalli. Redford si era distinto anche come produttore e regista e aveva acquisito numerosi premi e riconoscimenti proprio per il suo lavoro nel mondo del cinema.

Nel 2016 aveva annunciato il suo ritiro dalla carriera di attore e si era occupato interamente della sua carriera come regista. Era famoso inoltre come attivista per l’ambiente e aveva scritto alcuni libri di denuncia (come The Outlaw Trail). Nella sua tenuta nello Utah l’attore e regista aveva fondato invece il Sundance Institute, importante istituto per la formazione di talenti emergenti del settore cinematografico.

La vita privata

Redford è stato sposato due volte e ha perso due dei suoi figli. Il primo, Scott, è scomparso a due mesi dalla nascita per la sindrome letale infantile ed è nato dal primo matrimonio dell’attore con Lola Van Wagenen. In seguito ha avuto i figli Shauna e James (quest’ultimo scomparso nel 2020 a causa di un cancro). Nel 1970 aveva avuto un’altra figlia, Amy. Nel 2009 l’attore è convolato a nozze con Sibylle Szaggars, un’artista tedesca.