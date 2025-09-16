Liam Hemsworth si sposa con Gabriella Brooks, conosciuta grazie a Miley Cyrus. Lo strano legame con l’ex moglie.

Dopo anni di riservatezza e di una relazione costruita lontano dai riflettori, Liam Hemsworth ha deciso di compiere un passo importante insieme alla compagna Gabriella Brooks. L’annuncio delle nozze è arrivato in modo semplice ma significativo, con un gesto sui social che ha subito catturato l’attenzione dei fan e dei media internazionali. Ma a sorprendere è un retroscena inaspettato legato all’ex moglie Miley Cyrus.

L’annuncio del fidanzamento

A confermare il lieto evento è stata Gabriella Brooks, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram un’immagine in bianco e nero insieme a Liam Hemsworth, accompagnata da un cuore bianco e dalla foto dell’anello di fidanzamento.

Lo scatto, elegante e intimo, ha rapidamente fatto il giro del web, trasformando le voci circolate nelle ultime settimane in una certezza. Già da tempo infatti i paparazzi avevano notato un diamante al dito della modella durante una vacanza a Ibiza, indizio che aveva alimentato i sospetti su un imminente matrimonio.

Con il post, Brooks ha voluto rendere ufficiale una decisione che segna una nuova tappa nella loro storia, iniziata nel 2019.

Dal primo incontro alle seconde nozze

Il legame tra Liam Hemsworth e Gabriella Brooks ha radici particolari: a farli conoscere sarebbe stata proprio Miley Cyrus, ex moglie dell’attore.

Dopo la separazione dalla popstar, conclusa ufficialmente nel 2020, Hemsworth ha trovato stabilità accanto alla modella australiana. La loro prima apparizione risale al dicembre 2019, quando furono fotografati durante un pranzo a Byron Bay con i genitori di lui.

La coppia ha poi scelto di mantenere un profilo basso fino al 2021, anno in cui l’attore ha condiviso una foto di gruppo alla Gold Dinner di Sydney in cui compariva anche Gabriella, accanto a Chris Hemsworth ed Elsa Pataky.

Oggi, sei anni dopo l’inizio della loro relazione, l’attore si prepara a convolare a nozze per la seconda volta.