Quasi pronta per dare alla luce la piccola Priscilla, sua prima figlia, Giulia De Lellis ha mostrato la borsa con tutti gli oggetti utili del caso.

Dopo una secca replica sui social ad un hater, Giulia De Lellis è tornata a brillare di gioia ed entusiasmo in vista della nascita della sua prima figlia, Priscilla. I preparativi per il fatidico giorno del parto stanno andando avanti e tramite una clip pubblicata, la donna ha fatto vedere a tutti i suoi fan il contenuto della borsa che porterà in ospedale.

Giulia De Lellis si prepara al parto

Tony Effe e Giulia De Lellis diventeranno molto presto genitori della piccola Priscilla. Si tratta della loro prima figlia “voluta e cercata” stando alle parole dei futuri babbo e mamma. L’influencer e modella sta trascorrendo le ore che la dividono dal giorno del parto, previsto nei prossimi giorni, organizzato tutto al meglio.

In particolare la borsa che ogni futura mamma si prepara per avere il necessario per le ore pre e post sala parto. Giulia ha fatto sapere di essere pronta ad ogni evenienza e ha scelto di comunicare ai fan nel dettaglio tutto quello che inserendo all’interno dell’oggetto, per altro personalizzato con il nome della nascitura.

La borsa per l’ospedale: cosa ha messo dentro

“A grandissima richiesta, sono riuscita finalmente a ritagliarmi del tempo per potervi far vedere tutto quello che ho scelto di portare in ospedale, ma solo per quanto riguarda le cosine della bambina. Per quanto riguarda le mie faremo un video ad hoc”, ha esordito Giulia in un video su Instagram. Dopo aver precisato che comunque dall’ospedale comunicano una lista di cose utili, la donna ha aggiunto: “Non preoccupatevi quindi. […] Il borsone, il beauty e tutte le sacchettine sono di My Style Bag, che fanno delle cose stupende non solo per noi, ma anche da bambini”.

E ancora: “Questo album l’ho messo nella borsa perché avevo paura di dimenticarmelo, comunque me l’ha regalato la mia migliore amica”. Tra i vari oggetti anche 4 cambi “per sicurezza” e “una tutina o un due pezzi, un body, calzini e cappellino in fascetta. All’interno del beauty ho messo una serie di prodotti skin care. Mi hanno richiesto due ciucci […]”..