Momento molto dolce per Chiara Ferragni che ha sorpreso i propri fan con un gesto di altri tempi all’indirizzo dei suoi figli, Leone e Vittoria.

Dopo essersi mostrata in versione zia, Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda, ha deciso di sorprendere i suoi figli con un gesto che sa di tradizione e affetto. Cosa ha fatto la nota influencer? Ha optato per l’invio di una cartolina. In un’epoca dominata dai messaggi istantanei e dai social network, ecco un gesto decisamente insolito che ha sorpreso tutti.

Chiara Ferragni e la cartolina per i figli

Come anticipato, Chiara Ferragni ha deciso di sorprendere i propri fan, ma anche i suoi stessi figli, in un modo molto dolce. La donna, in queste ore, evidentemente distante da Leone e Vittoria, ha optato per inviare loro una cartolina molto speciale, la prima per i due piccoli. Dando uno sguardo alle stories social della donna è stato possibile scoprire tutti i dettagli.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

La cartolina, spedita da “Dalla Gioconda”, un ristorante situato tra i monti e il mare,come si legge, riporta la data 2 settembre 2025 e un messaggio dolce e semplice: “Amori miei… io penso sempre a voi. La mamma”, accompagnato da un cuore. Sul lato destro si leggono i destinatari: Leone e Vittoria, i due figli avuti con il rapper Fedez, insieme al loro cognome. Un francobollo raffigurante un paesaggio italiano completa il tutto, donando un tocco ancora più autentico al pensiero.

Il gesto inedito emozionante

La Ferragni, come detto, ha condiviso l’immagine della cartolina sui suoi profili social, mostrando anche la sua mano curata con una manicure elegante mentre tiene il biglietto. Si è trattato senza dubbio di un gesto che ha suscitato tantissimo stupore e, crediamo, anche una pioggia di commenti affettuosi da parte dei fan che si saranno divertiti a mandare DM alla imprenditrice digitale, apprezzandone la spontaneità e la dolcezza.

Molti sicuramente avranno sottolineato come questa iniziativa riporti l’attenzione su forme di comunicazione più lente ma ricche di significato, ben diverse da quelle di oggi. Chissà se questa azione della Ferragni non possa essere anche di ispirazione per altri genitori.