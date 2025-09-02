Chiara Ferragni zia orgogliosa: a chi assomiglia la piccola Lea

Tornata a casa e in famiglia Chiara Ferragni che ha condiviso un tenero scatto con la sua nipotina Lea facendo emozionare i propri fan.

Non solo la dedica a Giovanni Tronchetti Provera. Chiara Ferragni si è mostrata in queste ore in una veste decisamente più dolce e più “di famiglia”. La famosa imprenditrice digitale, infatti, ha scelto di farsi vedere in versione zia in compagnia della piccola Lea, figlia avuta da sua sorella Francesca. In questo senso non sono mancate parole dolci e anche un piccolo dettaglio notato.

Chiara Ferragni: il ritorno a Milano e in famiglia

Non ha mai fatto mancare la propria presenza sui social in questi mesi estivi Chiara Ferragni e anche dopo le vacanze, siamo sicuri, la donna non sarà da meno. Anzi, forse proprio per questo è tornata più attiva che mai con tanto di scatto “in famiglia” in versione zia. La bella Chiara, infatti, ha condiviso un momento con sua nipotina, la piccola Lea.

In un post social, la Ferragni ha mostrato due scatti al miele da “zia orgogliosa” accompagnando il tutto con alcune parole che sono risultate cariche d’affetto per la piccola e per sua mamma. “Tornata a Milano e tornata dalla famiglia”, ha scritto la donna prima di evidenziare un piccolo dettaglio relativo alla bambina.

La somiglianza di Lea

Come detto, infatti, Chiara ha continuano nella didascalia del post social condiviso, spiegando come la piccola Lea sia ormai davvero una goccia d’acqua con una persona in particolare… mamma Francesca. “Lea ha quasi 2 mesi ormai ed è identica alla sua mamma“, ha scritto la Ferragni taggando sua sorella e madre della bimba.

Insomma, l’influencer sembra essere tornata alle origini cercando di far vedere quel lato di sé privato e genuino che, come noto, molto spesso è stato oggetto di attenzioni e critiche.