Chiara Ferragni sorprende con una dedica a Giovanni Tronchetti Provera per il suo compleanno: le sue parole non passano inosservate.

Chiara Ferragni è uscita finalmente allo scoperto ufficializzando la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, e nelle ultime ore ha sorpreso i suoi fan con un gesto inaspettato. Si tratta di un gesto semplice ma significativo che non è passato inosservato agli occhi dei fan e degli esperti di cronaca rosa: l’imprenditrice digitale ha scelto di celebrare pubblicamente il compleanno di Giovanni Tronchetti Provera. Ma scopriamo quali sono state le sue parole.

La conferma della relazione

Dopo settimane di rumors, è arrivata la certezza che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono ufficialmente una coppia.

La notizia ha subito fatto discutere, soprattutto per il momento in cui è stata resa nota, ma la decisione di rendere pubblico un legame così importante è stata letta da molti come un segnale di apertura verso una nuova fase della vita dell’influencer.

Nonostante la riservatezza che entrambi hanno dimostrato fino a ora, la conferma della relazione ha inevitabilmente acceso i riflettori su di loro.

La storia Instagram che ha fatto il giro del web

Il 27 agosto, giorno del compleanno di Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni ha pubblicato una storia Instagram che ha subito attirato l’attenzione. Nessuna foto di coppia né dichiarazioni plateali, ma un’immagine che parla da sola: una tortina al cioccolato decorata con candeline blu. Un dettaglio che, come sottolineato anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, non ha lasciato spazio a dubbi sul destinatario.

Il gesto è stato interpretato da molti come la prima vera dedica pubblica a Tronchetti Provera. Una scelta che segna un passo avanti nella condivisione della loro relazione, pur mantenendo quella discrezione che li caratterizza, soprattutto l’imprenditore, notoriamente distante dai riflettori social.

Per i fan, però, si tratta di un momento simbolico che sancisce ufficialmente la volontà di Chiara Ferragni di non nascondere più la sua nuova storia d’amore.