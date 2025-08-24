Uno scatto che vale più di mille parole: Chiara Ferragni è ripartita in amore e lo ha fatto con Giovanni Tronchetti Provera.

La già tanto chiacchierata vacanza tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si arricchisce di un nuovo dettaglio. Infatti, l’imprenditrice digitale ha deciso di dare una sorta di ufficialità alla sua nuova relazione pubblicando una foto su Instagram che la immortala sorridente e felice con il suo dolce nuovo compagno con il quale, a quanto filtra, avrebbe già dei progetti importanti.

Chiara Ferragni e la foto “ufficiale”

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, dopo un inizio in sordina e qualche voce di rottura, sembra essere ripresa e andare, adesso, a gonfie vele. La conferma, dopo le tanti voci di una vacanza insieme ad Ibiza, è arrivata dai diretti interessati, o meglio, da parte dell’imprenditrice digitale che ha condiviso la prima “foto ufficiale” insieme.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Nella tarda mattinata di sabato, l’imprenditrice digitale ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto di coppia con il fidanzato Giovanni. La coppia è apparsa sorridente al tramonto: un abbraccio che vale più di mille parole. Chiara e il suo cuore sono ripartiti dopo la famosissima relazione con Fedez.

Il desiderio

Ma quando si tratta della Ferragni, si sa, le voci e le indiscrezioni non si fermano mai. Ecco perché, a stretto giro con lo scatto “di coppia”, sono emerse ulteriori ipotesi sulla sua storia d’amore con Provera. Pare, infatti, come sottolineato dall’esperto Gabriele Parpiglia, che Chiara abbia manifestato un particolare desiderio: diventare nuovamente mamma.

“Persone vicine alla coppia ci dicono che Chiara nutre ancora e ancora il desiderio di diventare mamma e qui non ci sono carte, legali, antipatie, allontanamenti o avvertimenti che possano dire: ‘No’. Scommettiamo?”, ha fatto sapere l’esperto che ha anche sottolineato come, per la verità, la famiglia Provera non sarebbe del tutto convinta dalla situazione.