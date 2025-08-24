Tra le conduttrice tv più amate in assoluto, Antonella Clerici ha raccontato un aneddoto del passato che riguarda anche Alfonso Signorini.

Non solo la vacanza speciale con sua figlia. Il nome di Antonella Clerici è tornato al centro delle notizie di cronaca rosa per un retroscena molto particolare da lei stessa svelato nel corso di una intervista con Chi. Il volto tv ha parlato di un tradimento subito in passato e di come, proprio la rivista Chi, nella figura di Alfonso Signorini, si era comportata nei suoi confronti.

Antonella Clerici e il tradimento

La mitica Antonella Clerici ha raccontato un momento molto particolare della sua vita, quando la rivista Chi scoprì il tradimento che la conduttrice aveva subito dal suo ex compagno. In questo senso, la presentatrice ha spiegato: “Il settimanale Chi ha seguito la mia vita, i momenti belli e quelli più dolorosi. Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere”.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

In quella occasione, appunto, la donna stava per fare i conti con il tradimento subito pronto a diventare pubblico: “Mi disse: ‘Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri’. Erano le foto di Eddy, il mio ex compagno, il padre di mia figlia, con un’altra donna. E io dissi ad Alfonso che capivo il suo lavoro, sono un personaggio pubblico e non posso pretendere che su un giornale esca solo quello che mi fa comodo”.

“Mi ha cambiato la vita”

La Clerici, per sua stessa ammissione, ha apprezzato il gesto del giornalista ma allo stesso tempo non è stata indifferente all’accaduto: “Sono sempre stata una paladina della verità, anche se ammetto che quella copertina ha cambiato la mia vita. Poi ci sono stati anche momenti felici, momenti di rinascita, come quando Chi pubblicò le mie prime foto con Vittorio a Portofino”.

“Ricordo quando annunciai la nascita di mia figlia, e le pagine dedicate a Sanremo quando l’ho condotto. È un viaggio attraverso momenti che hanno caratterizzato la mia vita”, ha concluso ancora la conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno’.