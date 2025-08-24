L’annuncio a sorpresa per Ballando con le Stelle: nel cast dei concorrenti del programma ci sarà anche Filippo Magnini.

Dopo Fabio Fognini e Nancy Brilli, ecco che la trasmissione Ballando con le Stelle ha annunciato un altro concorrente del cast dell’edizione 2025. Nel programma condotto da Milly Carlucci, infatti, ci sarà anche Filippo Magnini, il campione del nuoto attualmente sposato con l’ex Velina e volto tv molto amato, Giorgia Palmas. In questa ottica c’è grande curiosità per quello che potrebbe essere un nuovo incontro con Federica Pellegrini, data possibile co-conduttrice nella trasmissione.

Filippo Magnini a Ballando con le Stelle

Un vero e proprio colpo ad effetto per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Nel cast dei concorrenti che già era di grande spessore è entrato in modo ufficiale anche l’ex campione del nuoto Filippo Magnini. L’ex atleta ha deciso di accettare la proposta della conduttrice e di sfidare se stesso sulla pista da ballo.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini – www.donnaglamour.it

Tramite un post sui social, Ballando e lo stesso Filippo hanno comunicato l’inizio di questa nuova avventura: “La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV”, si legge. “Filippo Magnini è pronto per #BallandoConLeStelle 2025“. Un annuncio in grande stile che ha subito generato tantissime reazioni e commenti.

Reunion con Federica Pellegrini?

L’annuncio di Magnini come concorrente di Ballando ha acceso i riflettori su una possibile reunion che si potrebbe verificare in trasmissione. Infatti, alcuni rumors vorrebbero Federica Pellegrini, sua ex, come co-conduttrice del programma. Sebbene i due abbiano superato la loro storia e abbiano intrapreso relazioni molto felici con nozze e figli, il possibile nuovo faccia a faccia tra loro genererebbe tanta curiosità. Staremo a vedere se effettivamente sarà così. Qualcuno ha ipotizzato una possibile rinunica da parte della Divina, magari spinta anche da questa novità nel cast di concorrenti.