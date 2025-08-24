Ansia per Stash dei The Kolors che non se la sta passando affatto bene. L’artista ha annunciato con tanto di dettagli di avere problemi di salute.

Dopo essere stato vittima di recente di un terribile lutto, per Stash, frontman dei The Kolors, arrivano altre brutte notizie. In queste ore, infatti, il cantante ha comunicato pubblicamente di essere alle prese con dei problemi di salute che gli stanno impendendo di svolgere anche le cose più normali. Motivo per il quale è stato costretto ad annullare i concerti fissati in questi giorni.

Stash: concerti annullati, l’annuncio

Come detto, nelle scorse ore i The Kolors hanno dovuto annullare il concerto e anche quelli previsti in questi giorni a causa di problemi di salute del loro frontman, Stash. A renderlo noto è stato lo stesso cantante tramite alcune stories su Instagram nelle quali, con tanta amarezza, ha spiegato ai fan cosa gli sia capitato.

Stash Fiordispino – www.donnaglamour.it

“Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore”, ha scritto Stash, rivolgendo un pensiero ai 10mila spettatori che lo aspettavano a Enna: «Sono profondamente dispiaciuto ma purtroppo non riesco proprio a salire sul palco”.

La beffa

Come se non bastasse, il cantante ha dato ulteriori aggiornamenti sulla sua salute spiegando: “È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato di infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco”. Inoltre ecco la beffa: “Tra l’altro mi sono beccato pure il Covid, che seppur declassato a influenza, è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto. E niente per cui non sarò in grado di salire sul palco”. Insomma, non certo molto fortunato il povero Stash. La speranza è che possa presto riprendersi per recuperare le tappe del tour che erano previste in queste giornate.