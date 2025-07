Lutto per Stash: è morto il nonno Domenico. Il cantante lo saluta con un toccante messaggio su Instagram, “Buon viaggio”.

Mentre i The Kolors dominano le classifiche musicali con il brano estivo “Pronto come va“, il loro frontman Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, è stato colpito da un dolore personale profondo: la scomparsa del nonno Domenico. Un dolore immenso che ha portato il cantante a condividere un messaggio toccante. Scopriamo i dettagli.

Stash: lutto improvviso durante il tour

La notizia è stata comunicata dallo stesso artista tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dove ha voluto dedicare un ultimo saluto al nonno con parole cariche di affetto e gratitudine: “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai“.

La morte del nonno di Stash arriva in un momento cruciale per la band.

Stash The Kolors

Il singolo “Pronto come va”, uscito all’inizio dell’estate, ha raggiunto la vetta della classifica radiofonica italiana, accompagnando i The Kolors in un tour che sta toccando diverse città della penisola.

Il successo del gruppo, tuttavia, è stato oscurato da questo lutto, che ha colpito profondamente il cantante e la sua famiglia.

Una scia di perdite familiari negli ultimi anni

Per Stash non è la prima volta che affronta un dolore simile. Già nel 2017 aveva perso l’amato nonno Antonino, a cui era molto legato e dal quale aveva ereditato anche il nome di battesimo.

Nel 2019, poi, è venuto a mancare lo zio Jimmy, figura chiave nella crescita musicale del frontman. Proprio al nonno Antonino, soprannominato “Totonno”, Stash aveva dedicato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

Nonostante il momento difficile, Stash ha scelto di continuare il tour estivo con i The Kolors. Tantissimi fan hanno espresso vicinanza e affetto sui social, sostenendo l’artista con messaggi di cordoglio e solidarietà. Un gesto che dimostra il forte legame tra il cantante e il suo pubblico, sempre pronto a supportarlo, anche nei momenti più difficili.