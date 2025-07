Doccia fredda per Perla Vatiero: Mirko Brunetti diffida l’ex fidanzata in vista della pubblicazione del suo primo libro.

Il mondo di Temptation Island e del Grande Fratello non smette mai di stupire, anche a distanza di anni. Dopo aver partecipato insieme ai due programmi televisivi, tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero le cose non erano finite bene, tant’è che lui ha voltato pagina e trovato un nuovo amore.

Perla, però, dopo aver vinto il GF ha deciso di mettere letteralmente nero su bianco la sua storia annunciando di aver scritto un libro. Ma prima ancora di arrivare sugli scaffali delle librerie, l’ex gieffina ha sorpreso i suoi fan con un annuncio inaspettato: è stata diffidata da Mirko. Ma scopriamo che cosa è successo.

Mirko Brunetti diffida Perla Vatiero dopo l’annuncio del libro autobiografico

Mirko Brunetti ha inviato una diffida legale all’ex compagna Perla Vatiero, proprio pochi giorni dopo l’annuncio dell’uscita del suo primo libro.

La notizia è stata confermata dalla stessa Perla attraverso una Instagram story in cui ha parlato apertamente del gesto legale ricevuto.

mirko brunetti : top 1 rimasto 🐀 pic.twitter.com/oFYduT205L — fra (@guancerossee) July 5, 2025

Il libro in uscita, definito dalla Vatiero come un diario personale, non avrebbe lo scopo di screditare Mirko Brunetti.

“Chi mi conosce sa che non ho mai avuto intenzione di ferire nessuno” ha scritto l’influencer sui social. La diffida, secondo le sue parole, sarebbe un tentativo dell’ex compagno di tutelare la propria immagine.

Tuttavia, Perla ci tiene a precisare che Brunetti non sarà il protagonista della narrazione, ma solo una “comparsa”, un passaggio in una storia che mette al centro la sua evoluzione personale, le sue fragilità e il suo percorso di rinascita.

La risposta silenziosa di Mirko Brunetti

Al momento Mirko Brunetti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la sua decisione di agire per vie legali lascia intendere la volontà di prevenire eventuali riferimenti diretti alla loro relazione all’interno del libro.

Una mossa che ha diviso l’opinione pubblica tra chi difende il diritto di Perla di esprimersi liberamente e chi comprende le motivazioni di Mirko nel voler proteggere la sua privacy.

Adesso con l’uscita imminente del libro, cresce l’attesa di scoprire quali verità Perla abbia deciso di raccontare.