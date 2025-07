Simona Ventura potrebbe lasciare Che tempo che fa per condurre il Grande Fratello in una nuova veste su Canale 5.

Le ultime indiscrezioni sul destino televisivo di Simona Ventura hanno lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice televisiva, infatti, pare che potrebbe tornare in Mediaset, soprattutto in seguito alla sua partecipazione in veste di opinionista a L’Isola dei Famosi nell’edizione appena conclusa.

Le voci che stanno circolando negli ultimi giorni vedrebbero la Ventura nientemeno che alla conduzione del Grande Fratello Nip, mentre Alfonso Signorini condurrebbe la versione Vip del reality. Ma questa novità potrebbe rivoluzionare gli impegni televisivi della conduttrice. Scopriamo cosa potrebbe succedere.

Simona Ventura verso la conduzione del Grande Fratello

Dopo l’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi, per Simona Ventura sembrano aprirsi nuove porte.

Secondo le ultime indiscrezioni, la celebre conduttrice sarebbe in trattativa con Mediaset per prendere il timone della prossima edizione del Grande Fratello. Una scelta che comporterebbe, però, una decisione drastica: lasciare Che tempo che fa, lo storico programma condotto da Fabio Fazio, di cui Ventura è ospite fissa da anni.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Il Grande Fratello dovrebbe tornare con due edizioni distinte: una versione Nip da ottobre a dicembre, e una Gold/Vip da gennaio, per celebrare i 25 anni del format. Secondo quanto riportato da fonti vicine a Mediaset, Ventura sarebbe candidata alla conduzione della prima parte del reality, lasciando ad Alfonso Signorini la guida dell’edizione celebrativa.

Addio a Che tempo che fa? Spunta il nome di Mara Venier

Il retroscena che più fa discutere riguarda proprio l’eventuale addio a Che tempo che fa. La Ventura, per assumere il nuovo incarico, dovrà probabilmente sciogliere alcuni vincoli contrattuali con la Rai. In sua sostituzione, si vocifera l’arrivo di Mara Venier al Tavolo, un altro volto amato del piccolo schermo.

Mediaset starebbe inoltre valutando importanti modifiche al format del Grande Fratello: si parla di un solo appuntamento settimanale e di dirette che terminerebbero entro mezzanotte e mezza. Un ritorno alle origini che potrebbe coinvolgere anche nuovi volti alla conduzione. Oltre a Simona Ventura, infatti, è stata registrata una puntata zero con Alessandra Viero, mentre altri nomi sarebbero ancora sul tavolo.