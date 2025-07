Simona Ventura avrebbe girato la puntata zero de La Fattoria: possibile ritorno in Mediaset per la conduttrice? Le ultime indiscrezioni.

Simona Ventura è uno dei volti più amati della televisione, contesa dalla Rai e da Mediaset. Dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi che l’ha vista nel ruolo di opinionista, una nuova rivelazione bomba ha riacceso l’entusiasmo dei fan. Infatti, i sostenitori della conduttrice televisiva non vedono l’ora di rivederla al timone di programmi entusiasmanti, e le ultime notizie che giungono dal web fanno ben sperare. Pare, infatti, che Simona avrebbe registrato la puntata zero di un noto programma. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Simona Ventura al timone de La Fattoria: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, la conduttrice avrebbe registrato una puntata zero de La Fattoria, uno dei reality show storici di Mediaset. Il test, realizzato nelle ultime settimane, potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo progetto per la Ventura, che sembra essere sempre più lontana dalla Rai.

Inoltre, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026, l’assenza di Simona Ventura non è passata inosservata. A settembre, infatti, non tornerà in onda con il programma Citofonare Rai 2, novità che lascia aperti molti interrogativi sul suo futuro professionale.

Intanto, la sua presenza come opinionista a L’Isola dei Famosi su Canale 5 ha già segnato un primo riavvicinamento alla rete del Biscione.

Ritorna La Fattoria o solo un test

La registrazione della puntata zero de La Fattoria sembra confermare l’interesse di Mediaset verso un rilancio di format storici, ma con volti noti e capaci di attrarre il grande pubblico.

Come specificato dalle fonti, la registrazione della puntata zero non garantisce il ritorno effettivo del reality show sugli schermi. Il vero obiettivo del test sarebbe quello di valutare l’idoneità dei conduttori in un certo tipo di programma. Ciò significa che Simona Ventura potrebbe sì tornare su Mediaset, ma alla guida di un format inedito o completamente diverso.

Quel che è certo è che l’interesse nei confronti della conduttrice è ancora molto alto e il pubblico è pronto a seguirla in ogni nuova avventura. Resta da capire se il futuro televisivo di Ventura sarà davvero targato Mediaset.