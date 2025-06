Svolta professionale per Simona Ventura che potrebbe lasciare definitivamente la Rai per passare a Mediaset. Cosa ha detto il marito.

Protagonista in queste settimane su Canale 5 come opinionista de L’Isola dei Famosi 2025 non senza momenti di forte tensione anche con i naufraghi, nel futuro di Simona Ventura potrebbe esserci ancora Mediaset, questa volta in via definitiva con tanto di addio alla Rai. A dare, in qualche modo, una sorta di conferma a questa possibilità ci ha pensato suo marito, Giovanni Terzi.

Simona Ventura a L’Isola dei Famosi 2025

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, come ormai noto a tutti, ha visto tra i volti coinvolti in studio anche quello di Simona Ventura nei panni di opinionista unica del reality. La conduttrice sta affiancando con la sua esperienza la presentatrice della trasmissione Veronica Gentili e lo sta facendo con il suo solito stile intraprendente e preciso.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Il ritorno a Mediaset, seppur solo per il reality, ha aperto però a diverse ipotesi in vista del futuro. Super Simo, infatti, è stata accolta in modo eccezionale dal Biscione e in questo senso non è detto che prossimamente non possa verificarsi il suo approdo definitivo proprio nella rete di Pier Silvio Berlusconi.

L’addio alla Rai e il ritorno a Mediaset

A dare in qualche modo conferma di quello che potrebbe essere il ritorno in via definitiva della Ventura a Mediaset è stata una recente intervista a Gente da parte di Giovanni Terzi, marito della conduttrice. Le sue parole, riprese in queste ore da Biccy, hanno fatto capire meglio l’ottimo feeling che esiste tra il Biscione e Super Simo: “Simona è trattata da Mediaset come una regina, grande attenzione da parte della dirigenza che la va a salutare: Andrea Giudici, Giorgio Restelli e un numero non ben identificato di persone passano dal camerino esordendo, praticamente tutti, con la stessa parola: ‘Bentornata’“.

Terzi ha anche aggiunto: “Simona è contenta di questa accoglienza e non lo nasconde: considera L’Isola dei Famosi una sua creatura e i tanti anni a Mediaset hanno lasciato ricordi bellissimi dentro di lei. Io sono seduto fuori dal camerino e vedo un gran viavai di persone”, ha raccontato il marito della conduttrice che, a quanto pare, ha dato qualche segnale molto positivo sul rapporto tra la Ventura e il Biscione.

Sebbene le parole di Terzi risalgano alla prima puntata de L’Isola, resta possibile che nel futuro della presentatrice possa esserci la volontà e anche il piacere di rimettersi in gioco sotto l’aspetto professionale. Staremo a vedere cosa accadrà.