Simona Ventura interviene all’Isola dei Famosi difendendo Chiara e attaccando Jasmin: “Chiedi scusa subito!”.

Durante gli ultimi giorni, a L’Isola dei Famosi si è acceso uno scontro infuocato tra le naufraghe Chiara Balistreri e Jasmin Salvati, culminato con un intervento diretto e severo di Simona Ventura. La conduttrice non ha esitato a schierarsi dalla parte di Chiara, difendendo la sua storia personale e condannando le parole di Jasmin: “Chiedi subito scusa, come ti permetti?“. Ma scopriamo tutti i dettagli di quanto è successo.

La frase di Jasmin che ha indignato il pubblico e la critica

Il tutto è nato da una frase controversa pronunciata da Jasmin, che ha lasciato intendere che Chiara stesse sfruttando il suo passato per ottenere visibilità. Parole pesanti, rivolte a una donna che ha avuto il coraggio di raccontare pubblicamente una drammatica esperienza di violenza domestica. Una vicenda che ha colpito profondamente il pubblico e che Simona Ventura ha voluto ricordare con fermezza.

Qui l’intervento di Simona Ventura durante la puntata di ieri.

Simona Ventura ha ricordato in diretta l’importanza di rispettare storie come quella di Chiara: “È finita in ospedale con le ossa rotte, ha avuto il coraggio di denunciare. Non puoi sminuire una storia così, chiedi scusa ora!“.

Anche Veronica Gentili, conduttrice del programma, ha sottolineato la gravità delle parole di Jasmin, chiedendo un immediato chiarimento.

Codacons contro Mediaset: “Serve una squalifica e una presa di posizione”

Il caso non si è limitato al dibattito televisivo. Il Codacons ha diffuso un comunicato chiedendo l’eliminazione immediata di Jasmin Salvati dal reality, accusandola di alimentare stereotipi dannosi e di ledere la dignità delle donne. L’associazione ha anche esortato Mediaset ad adottare misure concrete contro episodi simili, come la formazione obbligatoria sul rispetto e la comunicazione responsabile.

Al momento Mediaset non ha preso una decisione ufficiale. Con una stagione già segnata da ritiri e problemi fisici tra i concorrenti, l’eventuale squalifica di Jasmin potrebbe pesare sul fragile equilibrio del cast.

Tuttavia, l’opinione pubblica resta divisa, con una parte del pubblico che chiede provvedimenti chiari e un’altra che teme un effetto boomerang sul programma.