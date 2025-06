Fedez regala ai figli dei Labubu “tarocchi” e racconta il commento tagliente di Chiara Ferragni nel suo podcast.

Nel suo Pulp Podcast, Fedez, dopo aver lanciato una frecciatina a Tony Effe, torna a parlare, seppur indirettamente, della sua ex moglie Chiara Ferragni, svelando un retroscena curioso legato ai regali fatti ai figli Leone e Vittoria. L’occasione è nata durante una conversazione con MrMarra e l’ospite Orietta Berti, quando il rapper ha ammesso di aver inconsapevolmente acquistato dei Labubu contraffatti per i bambini.

I Labubu sono pupazzi da collezione venduti in blind box, diventati ormai un cult tra collezionisti e giovani. Alcuni esemplari possono arrivare a costare anche 800 euro sul mercato del second hand. Ma il rapper ha raccontato di aver comprato delle versioni non originali senza accorgersene: “Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che fossero tarocchi“. Ma scopriamo qual è stata la reazione di Chiara Ferragni.

Il commento tagliente di Chiara Ferragni

Secondo quanto riportato da Fedez, una volta tornati dalla madre, i bambini avrebbero raccontato che “Papà compra le cose tarocche“, che sarebbe stato il commento ironico di Chiara Ferragni. Una frase che, sebbene pronunciata con leggerezza, lascia intendere come i rapporti tra i due siano ancora molto tesi.

Il rapper, però, ha cercato di sdrammatizzare: “Questo mi giustifica a comprare cose contraffatte, credo” ha scherzato.

Il tutto è stato accolto con un misto di ironia e imbarazzo, soprattutto dopo l’osservazione di MrMarra: “C’è sempre il lavoro di una persona dietro…” a cui Fedez ha replicato pungente: “Probabilmente in entrambi i casi minorenne“.

Qui il video del podcast con le dichiarazioni di Fedez sull’ex moglie.

Fedez, Chiara e i figli: un equilibrio fragile

Nonostante la separazione, Fedez e Chiara Ferragni continuano a essere protagonisti del gossip, soprattutto quando si tratta del loro ruolo di genitori.

La vicenda dei Labubu tarocchi è solo l’ultima di una lunga serie di episodi che mostrano quanto sia complesso il loro rapporto attuale, fatto di battute velate e frecciatine mai troppo esplicite.

Una cosa è certa: il pubblico resta sempre attento a ogni parola. E quando si parla di Fedez, il clamore è assicurato. Intanto, dopo mesi di silenzio, si riaccende, se pur indirettamente, lo scontro tra i “Ferragnez”.