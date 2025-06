Isola dei Famosi, preoccupazione per Veronica Gentili che va in onda con la laringite: “Un capitano non abbandona la nave”.

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. Nonostante un evidente problema di salute, Veronica Gentili ha deciso di non mancare all’appuntamento con la quinta puntata del reality, andata in onda mercoledì 4 giugno. La conduttrice ha esordito in diretta con voce flebile ma determinata, confessando di avere una laringite acuta. Tuttavia, ha scelto di restare al timone del reality show, con il sostegno dell’opinionista Simona Ventura. Ma scopriamo tutti i dettagli delle sue condizioni di salute.

I problemi di salute di Veronica Gentili

Fin dall’apertura della puntata, il pubblico ha notato un tono di voce insolito. Veronica Gentili non ha perso tempo e ha spiegato la situazione: “Lo sentite dalla mia voce: ho una laringite acutissima. Ma un vero capitano non abbandona la nave“.

Parole che hanno subito riscosso affetto e solidarietà da parte dei telespettatori, ma anche dei concorrenti e della squadra in studio.

Fondamentale in questo momento di difficoltà è stata la presenza di Simona Ventura, storica figura della televisione italiana e co-conduttrice della serata: “Saluto la mia compagna di viaggio, che mi aiuta sempre, ma in questa puntata ancora di più quando dovrò alzare la voce“.

L’Isola dei Famosi non si ferma

Nonostante le difficoltà, la puntata è andata avanti senza intoppi, collegandosi come di consueto con l’Honduras e l’inviato Pierpaolo Pretelli.

Veronica ha lanciato un messaggio ai naufraghi: “Chiedo a voi di resistere e mi tocca resistere pure a me. Comportatevi bene, perché sto messa peggio di voi“.

Questo gesto ha confermato ancora una volta la professionalità di Veronica Gentili, che con grande dedizione ha mantenuto salda la conduzione del programma, rafforzando il legame con il pubblico dell’Isola dei Famosi.