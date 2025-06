Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati. La storia d’amore tra la star di Cinquanta sfumature di grigio e il frontman dei Coldplay è ufficialmente giunta al termine dopo quasi otto anni di alti e bassi. A confermare la rottura è People, che cita fonti vicine alla coppia. Sebbene nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche, chi li conosce bene parla di un addio definitivo. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia.

La relazione tra Dakota Johnson e Chris Martin era iniziata nel 2017, attirando subito l’attenzione dei media di tutto il mondo. La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso, proteggendo la propria privacy anche nei momenti di maggiore esposizione mediatica.

La loro storia non è mai stata del tutto lineare. Dopo anni di fidanzamento tenuto lontano dai riflettori, si era parlato più volte di un possibile matrimonio. Tuttavia, nessuna conferma ufficiale era mai arrivata. Nel 2020 erano circolate voci insistenti su un anello di fidanzamento, poi smentite.

Nel 2023, alcune fonti avevano parlato di una crisi estiva, prontamente smentita dallo staff dell’attrice. “Sono felici e innamorati” si diceva. Ma a distanza di pochi mesi, la situazione è cambiata drasticamente.

E ora la notizia della rottura ha rapidamente fatto il giro del web.

