Chiara Cainelli parla del litigio con Zeudi Di Palma dopo il Grande Fratello: “Ci ho sofferto abbastanza, ora spiego tutto”.

Dopo settimane di silenzio, Chiara Cainelli ha deciso di chiarire pubblicamente i motivi del suo allontanamento da Zeudi Di Palma, compagna d’avventura nell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha affidato le sue parole a una diretta su Instagram, spiegando di aver sofferto molto per il deteriorarsi di una relazione che considerava autentica. Ma scopriamo che cosa è successo tra le due (ex) amiche.

Le accuse di Zeudi e il dispiacere di Chiara: “Io ci tenevo”

“Zeudi era una mia amica e non si è dimostrata tale. Mi dispiace dirlo, ma è andata così” ha dichiarato Cainelli, visibilmente commossa. L’influencer trentina ha aggiunto che, dopo l’uscita dalla Casa, le due si sarebbero incontrate solo una volta, durante un aperitivo con Alfonso Signorini. Da quel momento, i contatti si sarebbero interrotti bruscamente.

Secondo quanto raccontato da Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma l’avrebbe accusata di essere più interessata agli eventi che all’amicizia, un’accusa che Cainelli respinge con fermezza: “Avevo partecipato a un solo evento, per lavoro. Quando Zeudi ha saltato il mio compleanno per motivi lavorativi, ero felice per lei. Perché non poteva essere lo stesso per me?“.

Qui il video del lungo sfogo dell’ex gieffina.

Le tensioni tra le due ex gieffine: scontro social

La tensione tra le due ex concorrenti del Grande Fratello continua a far discutere i fan, che sui social si dividono tra chi sostiene Cainelli e chi difende Di Palma.

La diretta Instagram è diventata rapidamente virale, confermando quanto il reality continui a far parlare anche fuori dalla Casa.

Il pubblico, intanto, resta in attesa di una replica di Zeudi Di Palma, che al momento ha preferito non commentare le parole dell’ex amica.