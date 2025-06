Arisa torna con l’ex Walter Ricci: passione riscoppiata e vacanza segreta in Egitto. I fan sperano nel lieto fine.

Arisa sorprende ancora una volta i fan: secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la cantante avrebbe deciso di riaprire il capitolo sentimentale con l’ex fidanzato Walter Ricci. I due artisti erano stati insieme per circa nove mesi, ma la loro relazione si era interrotta lo scorso inverno. Adesso, però, tutto sembra cambiato. A rivelarlo è Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, spiegando che la coppia avrebbe trascorso una romantica vacanza a Sharm el Sheik, nel tentativo di ricucire il rapporto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Arisa e Walter Ricci: una vacanza segreta per ritrovarsi

La passione, secondo le indiscrezioni, sarebbe “Riscoppiata più forte che mai“. Arisa, però, questa volta procede con cautela, cercando di non farsi travolgere dall’entusiasmo, forse memore delle difficoltà passate.

In effetti, i motivi della separazione erano stati chiari: Ricci aveva dichiarato che mantenere una relazione stabile era complicato a causa degli impegni professionali di entrambi. “Siamo stati bene, ma era meglio fermare la barca“, aveva detto all’epoca il musicista napoletano.

I due pare che si stiano godendo una romantica vacanza a Sharm el Sheik, lontano da occhi indiscreti, per scoprire nuovamente il loro profondo legame.

Arisa: “Si era innamorato del personaggio, non di me”

Le parole di Walter Ricci non erano piaciute ad Arisa. “Era invaghito di Arisa e non di Rosalba” aveva confidato amaramente la cantante, facendo riferimento al suo vero nome e sottolineando un malessere profondo nella relazione. “Non amava me, ma il personaggio” aveva aggiunto la cantante.

Ma ora qualcosa è cambiato. Dopo mesi di distanza e riflessione, entrambi sembrano pronti a darsi una seconda possibilità. Ora i fan sono in attesa dell’ufficialità del ritorno di fiamma tra la cantante e il suo ex.