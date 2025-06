Mario Adinolfi è approdato all’Isola dei Famosi pesando 220 chili: scopri quanti chili ha perso fino ad oggi.

Tra i protagonisti più discussi dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi sta vivendo una vera e propria trasformazione fisica. Il giornalista e politico, da settimane impegnato nella dura vita da naufrago in Honduras, sta affrontando un percorso che lo sta portando a perdere molti chili. A rivelarlo è stata la conduttrice Veronica Gentili durante la puntata del 4 giugno, suscitando grande curiosità tra i telespettatori. Ma scopriamo quanti chili ha perso il naufrago.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi

Quando è sbarcato sull’isola, Mario Adinolfi pesava circa 220 kg. Dopo cinque settimane di gioco, con una dieta a base di riso, cocco e pochissime proteine, il suo peso si aggira attualmente intorno ai 200-205 kg. La perdita di peso, quindi, ad oggi sarebbe di circa 12 chili, secondo quanto rivelato dalla conduttrice televisiva.

Una perdita importante, considerata l’assenza di una dieta strutturata e l’intenso sforzo fisico richiesto dal programma.

Qui il video di Adinolfi che parla della perdita di peso all’Isola.

Anche se il cambiamento non è ancora così evidente a livello visivo, il pubblico inizia a notare un certo dimagrimento, destinato ad aumentare nelle prossime settimane. La perdita di peso potrebbe superare i 20 chili se Mario dovesse restare nel reality fino alle fasi finali, come ipotizzano alcuni osservatori basandosi su precedenti edizioni del programma.

Il percorso di Mario Adinolfi: tra resistenza e sacrifici

La sua permanenza sull’Isola dei Famosi si sta rivelando sorprendente non solo per la resistenza al televoto, ma anche per la forza di volontà con cui affronta la fame e le prove quotidiane.

Il dimagrimento di Mario Adinolfi è uno dei temi più commentati sui social, dove cresce la curiosità su quanto ancora potrà cambiare il suo fisico.

Restano ancora molte settimane di gioco e il pubblico è pronto a seguire ogni evoluzione. Ora non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la trasformazione al termine della sua avventura sull’isola.