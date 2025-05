Silvia Pardolesi parla dell’esperienza di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi e dell’odio ricevuto da Cannata.

Nonostante i dubbi iniziali e le numerose critiche, Mario Adinolfi si sta dimostrando uno dei concorrenti più resistenti dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi. Mentre molti naufraghi si ritirano, lui resiste, determinato a portare a termine questa avventura. A raccontarlo è la moglie, Silvia Pardolesi, che in un’intervista al settimanale Gente ha espresso sia preoccupazione che orgoglio: “Mario è un combattente, e vuole arrivare fino in fondo“. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Mario Adinolfi: i timori della moglie prima della partenza

L’esperienza all’Isola non era inizialmente ben vista dalla compagna di Adinolfi, che ha confessato di aver temuto per la salute del marito: “All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Poi ho iniziato a seguire con curiosità e ora con orgoglio“.

L’unica preoccupazione attuale? “Deve usare più crema solare, è troppo arrossato” ha ironizzato Silvia.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone

Dietro la scelta di partecipare a L’Isola dei Famosi non c’è solo il desiderio di mettersi alla prova. Secondo la moglie, Adinolfi ha voluto lanciare un messaggio a tutti i ragazzi che si sentono emarginati per il proprio aspetto fisico: “A lui piacciono le sfide, e vuole dimostrare che con la forza di volontà si può resistere“.

L’attacco di Loredana Cannata e la reazione della moglie

Il tema del bullismo non è nuovo per il fondatore del Popolo della Famiglia, che ha spesso raccontato di ricevere insulti ogni 40 secondi sui social, non solo per le sue idee politiche ma anche per il suo aspetto.

Non sono mancati neanche gli scontri sull’isola, in particolare con l’attrice Loredana Cannata. Durante una nomination, l’attrice ha usato toni molto duri contro Adinolfi. Silvia Pardolesi ha risposto così: “Rispetto le idee diverse, ma quello sfogo è stato fuori luogo. Non si erano nemmeno mai parlati sull’isola. È sembrato odio gratuito“.