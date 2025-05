Tensione a L’Isola dei Famosi: Spadino e Nunzio sfidano la produzione, Veronica Gentili interviene in diretta.

Notte ad alta tensione a L’Isola dei Famosi, dove due dei naufraghi più discussi dell’edizione 2025, Spadino e Nunzio, si sono resi protagonisti di un episodio che ha costretto la produzione e la conduttrice Veronica Gentili a intervenire con fermezza. I due concorrenti, contrariati dalla fame e dallo stress dell’isolamento, si sono introdotti nella zona tecnica del programma chiedendo insistentemente del cibo, arrivando addirittura a minacciare il ritiro in caso di rifiuto. Ma scopriamo che cosa è successo e quali sono state le decisioni prese dalla produzione.

Veronica Gentili interviene duramente: “L’Isola non è un albergo”

L’episodio, accaduto durante la notte, è stato subito affrontato in apertura della puntata in diretta, con Veronica Gentili che ha dichiarato: “Questa è l’ennesima deroga al patto che avete fatto con me, con il pubblico e con l’Isola. È anche molto ingiusto nei confronti degli altri naufraghi“.

La conduttrice ha ribadito che L’Isola dei Famosi non è un gioco da prendere alla leggera e che ogni partecipante ha accettato un regolamento chiaro e condiviso, dichiarando infine: “Io avevo già detto l’Isola non è un albergo“.

Qui il video dello sfogo di Veronica Gentili durante l’ultima puntata del reality.

Spadino ha provato a difendersi, sostenendo di non aver mai minacciato nessuno e accusando la produzione di voler fare audience a sue spese. Nunzio, dal canto suo, ha cercato di spiegare il suo comportamento con un malessere fisico, dichiarando di essersi spaventato nella notte. Tuttavia, secondo quanto riportato dallo staff, i toni usati non sono stati per nulla pacati, e ciò ha aggravato ulteriormente la posizione dei due.

Ultimatum in diretta: restare o lasciare L’Isola dei Famosi

Dopo aver ascoltato le versioni dei due concorrenti, Veronica Gentili ha chiesto loro di prendere una decisione definitiva: restare sull’isola accettando le regole oppure abbandonare il reality.

Alla fine, i due concorrenti hanno optato per il ritiro dal gioco. Spadino ha dichiarato: “Me ne voglio andare a casa con il sorriso, perché ho paura di perderlo se resto qua“. Invece, le parole di Nunzio sono state: “Deluderò molte persone che mi vogliono bene, però io qui sto male, quindi anche io vado a casa“.