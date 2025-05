Beatrice Valli racconta il momento più difficile della sua storia con Marco Fantini e il ritorno dal suo ex.

Beatrice Valli ha deciso di aprirsi come mai prima, raccontando nel podcast One More Time uno dei momenti più complessi e dolorosi vissuti con l’attuale marito Marco Fantini. L’influencer ha spiegato di aver vissuto una fase di profonda incertezza all’inizio della loro storia d’amore, che la portò temporaneamente a interrompere la relazione e a cercare conforto nell’ex compagno Nicholas Bovi, padre di suo figlio Alessandro. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

La crisi con Marco Fantini e il riavvicinamento al padre di suo figlio

Nel corso dell’intervista, Beatrice Valli ha affrontato molti argomenti delicati riguardanti la sua vita privata, dal rapporto con la madre a quello con i suoi figli. Qui il video dell’intervista.

Poi si è concentrata sulla crisi che ha affrontato con l’attuale marito Marco.

La crisi risale a diversi anni fa, quando Marco e Beatrice stavano insieme da circa un anno e mezzo. In quel periodo, Marco Fantini lavorava a Milano mentre Beatrice viveva a Reggio Emilia con il figlio. La distanza e l’assenza costante del compagno la portarono a sentirsi sola e confusa. “Iniziavo a sentire la mancanza di una figura maschile presente, protettiva” ha raccontato Valli.

Fu in quel momento di fragilità che Beatrice si riavvicinò all’ex, con il quale ebbe un momento di intimità. “È successo tutto molto in fretta. Ci siamo visti, c’è stata una complicità, ma subito dopo mi sono resa conto che non era quello che volevo davvero” ha spiegato l’influencer.

Beatrice Valli e il ritorno da Marco Fantini

Consapevole dell’errore, Beatrice Valli decise di essere onesta con Marco Fantini. Gli confessò tutto, affrontando una delle conversazioni più difficili della sua vita. La reazione di Marco fu durissima, ma nonostante il dolore, l’amore tra i due prevalse. “Marco ha sofferto molto, ma ha capito che volevo davvero costruire qualcosa con lui. E io ho capito che lui c’era, davvero” ha raccontato.

Oggi Beatrice Valli e Marco Fantini sono sposati e hanno costruito una splendida famiglia e sono diventati genitori di Bianca, Azzurra e Matilde Luce.