Alain Delon, testamento segreto assegna a Anouchka i diritti sull’immagine e l’opera del padre, fratelli esclusi.

La morte di Alain Delon ha scosso il mondo del cinema a causa del complesso rapporto con la sua famiglia. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento che ha colto di sorpresa il settore cinematografico: è stato trovato un secondo testamento del celebre attore recentemente scomparso. Questo documento, risalente al 24 novembre 2022 e reso noto dal quotidiano Paris Match, assegna alla figlia Anouchka Delon l’esclusiva custodia dell’eredità morale del padre, ovvero il controllo totale sull’uso del nome, dell’immagine e dell’opera artistica del celebre divo. Ma scopriamo cosa comporta questa scelta e perché ha suscitato grande scalpore.

La scelta di Alain Delon e le sue motivazioni

La morte di Alain Delon, il 18 agosto 2024, ha fatto emergere tensioni già latenti tra i figli. Nel testamento ufficiale, il patrimonio materiale era stato diviso in modo non paritario: metà destinata ad Anouchka, mentre il restante 50% era diviso tra i fratelli Anthony e Alain-Fabien. Questa preferenza ha alimentato polemiche e dissidi, intensificati ulteriormente dalla scoperta del testamento segreto.

Diverso dal testamento principale, che regola la divisione dei beni materiali, il testamento segreto definisce chi avrà la responsabilità di preservare e gestire il patrimonio simbolico di Alain Delon.

Alain Delon e Marine Lorphelin

La figlia Anouchka sarà l’unica persona autorizzata a decidere su qualsiasi progetto che riguardi film, documentari, mostre o iniziative celebrative legate all’attore. La decisione è apparsa netta e definitiva, con l’obiettivo, secondo l’avvocato di famiglia Laurence Bedossa, di “recidere i legami familiari” e proteggere la memoria artistica in modo esclusivo.

Le battaglie legali tra i figli di Alain Delon

Oltre alla contesa sull’eredità materiale e morale, oggi la famiglia è coinvolta in diverse azioni legali. Infatti, Anthony Delon ha denunciato Anouchka per presunta omissione di informazioni riguardo lo stato di salute del padre, mentre lei ha risposto con una causa per violazione della privacy a seguito della diffusione di una registrazione privata con Alain Delon. Questi scontri giudiziari sottolineano un quadro familiare profondamente diviso. Di certo non mancheranno in futuro nuovi colpi di scena.