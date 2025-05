Zeudi e Chiara ai ferri corti dopo il Grande Fratello: la causa sarebbero i regali dei fan indirizzati alla Cainelli.

Dopo la fine del Grande Fratello, il rapporto tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sembrava essere rimasto forte, ma negli ultimi giorni pare che qualcosa si sia incrinato. Le due ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, un tempo molto unite, oggi non si parlano più e il motivo del loro allontanamento sembra avere a che fare con dei regali inviati dai fan. Regali che, secondo Cainelli, non sono mai stati consegnati. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Fan in confusione: regali spediti ma mai ricevuti

Nei giorni scorsi, Chiara Cainelli ha pubblicato un messaggio sul suo gruppo Instagram per chiarire la situazione. L’ex gieffina trentina ha spiegato di aver ricevuto molte richieste riguardo un indirizzo per l’invio di pensieri e regali da parte dei fan, precisando che l’unico valido è quello da lei condiviso pubblicamente.

Ha inoltre dichiarato di non avere notizie su eventuali pacchi recapitati altrove, lasciando intendere che qualcosa le sia stato trattenuto.

Ma dietro a questi regali “trattenuti” potrebbe esserci lo zampino dell’ex amica Zeudi Di Palma.

La risposta di Zeudi Di Palma: “Non erano regali costosi”

La replica di Zeudi Di Palma non si è fatta attendere. In una diretta su TikTok, l’ex Miss Italia ha chiarito la sua posizione, spiegando di avere ancora alcuni regali da consegnare a ex concorrenti del Grande Fratello.

“Se fossero stati regali super costosi mi sarei mossa prima, ma per tanti impegni li ho ancora qui” ha dichiarato. Poi ha lanciato una frecciatina a Cainelli: “Invece di scrivere su Instagram, si potrebbe anche chiamare. Evidentemente il social fa un po’ più scena“.

Qui il video della diretta.

Zeudi “ Le persone il mio numero di cellulare lo hanno , al posto di scrivere su Instagram potevano benissimo chiamarmi “ BRAVISSIMA ZEZZÈ ❤️👏🏻 pic.twitter.com/4guC4gAdMu — precipitevolissimevolmente (@saures788) May 12, 2025

La vicenda ha suscitato scalpore tra i fan delle due ex concorrenti, che si sono divisi tra chi difende Zeudi Di Palma e chi supporta Chiara Cainelli. Quel che è certo è che il legame nato sotto i riflettori del reality sembra ormai un lontano ricordo. Resta da vedere se ci saranno nuovi sviluppi o se, come spesso accade nel mondo dei social, la questione si spegnerà con il prossimo trend virale.