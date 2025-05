Crisi tra i due ex gieffini Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: lei rompe il silenzio e nega il coinvolgimento di terze persone.

Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello e volto noto della televisione italiana, ha finalmente rotto il silenzio sulla presunta crisi con il fidanzato Sergio D’Ottavi, conosciuto all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. La modella, molto seguita sui social, ha scelto Instagram per rispondere alle voci che circolano da giorni e che coinvolgerebbero anche Lorenzo Spolverato. Ma scopriamo che cosa ha detto l’ex gieffina.

Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D’Ottavi

In alcune storie pubblicate sul suo profilo, Greta Rossetti ha voluto precisare la sua posizione: “Non mettete in mezzo terze persone. Quando me la sentirò, condividerò quello che ho da dirvi“. Con queste parole ha smentito ogni ipotesi di tradimento o interferenza esterna, sottolineando che tra lei e Spolverato esiste solo un rapporto di amicizia.

Lo chef italiano e personaggio televisivo Sergio D’Ottavi e l’influencer italiana Greta Rossetti al photocall del film Deadpool & Wolverine ai Bagni Misteriosi. Milano (Italia), 23 luglio 2024 (Foto di Pamela Rovaris/Archivio Pamela Rovaris/Mondadori Portfolio via Getty Images) – www.donnaglamour.it

Il nome di Lorenzo Spolverato era stato accostato alla coppia come possibile causa della rottura, ma Greta ha ribadito con fermezza che si tratta solo di illazioni infondate. “Come stanno le cose lo so io e lo sa Sergio” ha scritto, invitando i follower a non fare supposizioni.

La modella ha anche criticato l’ossessione social per le relazioni dei personaggi pubblici: “Capisco l’affetto, ma basta essere tossici. Anche noi abbiamo una vita privata“.

Una relazione complicata ma profonda

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno vissuto un rapporto pieno di alti e bassi. Già ad agosto l’influencer aveva annunciato la rottura, salvo poi riavvicinarsi al compagno poco tempo dopo. Nonostante le difficoltà, i due sembravano intenzionati a costruire qualcosa di serio, lontano dai riflettori.

Ora, però, Greta Rossetti sembra voler prendersi il tempo necessario per riflettere, senza la pressione mediatica. “Parlerò quando vorrò” ha concluso, lasciando intendere che, qualunque sia la decisione finale, verrà condivisa solo quando sarà pronta.

Adesso ai fan non resta altro che aspettare che Greta decida di raccontare tutto ciò che è successo con Sergio.