Terribile lutto scuole Hollywood: a soli 45 anni scompare Samuel French, talentuoso attore scoperto da Martin Scorsese.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Samuel French, attore texano che aveva trovato il successo grazie a Martin Scorsese, che lo aveva scelto per una parte significativa nel film Killers of the Flower Moon. French si è spento il 9 maggio a Waco, in Texas, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Aveva solo 45 anni. Ma scopriamo i dettagli di questa terribile tragedia.

Il debutto nel grande cinema con Martin Scorsese

Nato il 26 gennaio 1980, Samuel French aveva cominciato la sua carriera da attore relativamente tardi, ma con una determinazione fuori dal comune. Il punto di svolta arrivò quando Martin Scorsese lo notò e lo scelse per interpretare l’agente federale CJ Robinson accanto a Robert De Niro in Killers of the Flower Moon. Un’occasione che gli aprì le porte del grande cinema, facendolo conoscere e apprezzare dal pubblico e dalla critica.

A dare la notizia della sua morte è stato il regista Paul Sinacore, amico intimo dell’attore, che su Instagram ha condiviso un toccante ricordo: “Samuel aveva dentro di sé un fuoco per la recitazione che bruciava in ogni inquadratura, senza filtri. Si è dato completamente al lavoro e questo si vedeva“.

Killers of the Flower Moon star Samuel French dies aged 45 as pal pays tribute to 'fearless' starhttps://t.co/6G6O1gQA44 — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) May 13, 2025

Sinacore ha anche diretto l’ultima interpretazione di French, nel film Towpath, attualmente in fase di post-produzione. Ambientato nel 1964 durante il movimento per i diritti civili, il film vede French nei panni del detective Bernard Crooke, accanto a Eric Roberts.

Una carriera breve ma intensa

Nonostante la sua carriera sia stata breve, Samuel French ha lasciato un segno profondo nel mondo del cinema. L’opportunità concessagli da Martin Scorsese ha dimostrato il suo talento naturale, che ha saputo esprimere con autenticità e passione.

Purtroppo l’attore lascia una moglie e una figlia, a cui era profondamente legato. Il mondo del cinema perde una voce promettente e autentica, ma il ricordo di Samuel French vivrà nei suoi ruoli e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.