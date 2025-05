Kim Kardashian torna a Parigi per testimoniare nel processo sulla rapina subita nel 2016. Scopri tutti i dettagli.

La celebre imprenditrice e personaggio televisivo Kim Kardashian è tornata a Parigi, ma questa volta non per la Fashion Week. Martedì 13 maggio 2025, la star dei reality è comparsa al Palazzo di Giustizia per testimoniare nel processo sulla drammatica rapina subita nella capitale francese nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2016. Un evento che scosse l’opinione pubblica mondiale, quando l’influencer venne legata, imbavagliata e derubata di gioielli per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Kim Kardashian testimone in Tribunale

L’audizione, prevista per le 13.30 dinanzi alla corte d’assise, rappresenta uno dei momenti più attesi del processo, iniziato il 28 aprile scorso.

Kim Kardashian ha documentato il suo arrivo a Parigi con una foto su Instagram, ricevendo immediatamente il sostegno dei fan, alcuni dei quali si sono radunati fin dalle prime ore del mattino davanti al Palais de Justice, sull’Ile-de-la-Cité.

Qui il video dell’apparizione di Kim Kardashian in tribunale.

Procès de Kim Kardashian: comment l'affaire du braquage de l'influenceuse est perçu aux États-Unis pic.twitter.com/6SHsMzZ2Kv — BFMTV (@BFMTV) May 13, 2025

Il verdetto è atteso per il 23 maggio 2025. Kim Kardashian ha espresso la sua speranza che “sia fatta giustizia“, mentre l’opinione pubblica rimane in attesa di conoscere l’esito di uno dei casi più eclatanti della cronaca recente legata al mondo delle celebrità.

La rapina durante la settimana della moda di Parigi

La notte della rapina coincideva con la Paris Fashion Week.

I due malviventi, travestiti da poliziotti e giunti in bicicletta, fecero irruzione nella suite dell’hotel in cui alloggiava Kardashian. Dopo averla immobilizzata, sottrassero vari gioielli, incluso l’anello di fidanzamento da 3,5 milioni di euro donatole da Kanye West.

La vicenda ha segnato profondamente la star, spingendola a ridurre la condivisione pubblica dei suoi beni di lusso.