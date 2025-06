Fedez, “riparte” il dissing a Tony Effe: la battuta che non passa inosservata

Dopo l’uscita del libro di Tony Effe, ecco la frecciatina a distanza di Fedez che durante il suo podcast si è lasciato andare ad un commento non positivo.

‘Non volevo ma lo sono’, questo il nome del libro di Tony Effe nel quale non sono mancate stoccate e frecciate anche a Fedez. Proprio il rapper ha deciso di replicare a modo suo nel corso del suo ‘Pulp Podcast’, condotto insieme a Mr. Marra e dove, nell’ultima puntata, è stata ospite Orietta Berti che proprio con Federico ha collaborato in chiave musicale.

Tony Effe e il suo libro

Sta facendo molto parlare il libro scritto da Tony Effe, ‘Non volevo ma lo sono’ uscito il 27 maggio presentato il 31 maggio al Mondadori Bookstore di Piazza Cola di Rienzo a Roma e che vedrà altre tappe prossimamente. Nell’opera edita da Mondadori Electa, l’artista ha raccontato diversi aspetti della sua vita che lo hanno formato e caratterizzato.

Nel libro si parla di musica, Sanremo, ma anche di droga, amore e dei dissing, un argomento decisamente noto ai suoi fan e a quelli di Fedez che è stato chiamato in causa in alcuni passaggi. Forse anche per questo, proprio Federico ha tenuto a “ironizzare” contro il suo rivale e il suo lavoro.

Fedez punge Tony Effe: il video

Nel corso della recente puntata del ‘Pulp Podcast’, come anticipato, Federico ha deciso di lasciarsi andare ad una battuta che non è passata inosservata. Insieme a Mr. Marra, Fedez stava parlando di bambini e dal discorso gli è “scappata” una battuta che ha fatto riferimento proprio a Effe. “Oh è uscito il libro di Tony Effe. A te piacciono i libri per bambini, quello è top!“.

Le parole di Lucia hanno subito scaldato gli animi in studio facendo sorridere e hanno generato diverse reazioni sui social dove i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare quanto detto dal rapper. Ci sarà una ulteriore risposta? Staremo a vedere se tra lui e Tony “ripartirà” il dissing.