Tony Effe è tornato a rivelare nuovi dettagli inediti sul dissing con Fedez attraverso dichiarazioni esplosive contenute nel suo nuovo libro “Non Volevo Ma Lo Sono“. Il cantante romano, protagonista della scena trap italiana, ha raccontato un episodio che coinvolge il rapper milanese.

La notizia è stata rilanciata da Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha condiviso uno stralcio del libro su Instagram. Scopriamo le dichiarazioni più importanti riportate da Rosica.

Tony Effe: il feat rifiutato e la reazione di Fedez

Nel post, Tony Effe racconta che dopo l’uscita di Icon nel marzo 2024, disco che ha avuto grande successo, Fedez si sarebbe improvvisamente riavvicinato: “Appena vede un po’ di hype si fionda“, scrive il trapper.

Uno degli episodi più significativi è quello relativo alla proposta di una collaborazione musicale:

“In palestra mi chiede di fare un feat per l’estate, si fissa che dobbiamo uscire in coppia, ma io avevo già un pezzo estivo e gli dico di no in maniera educata“.

Un semplice rifiuto che, a detta di Tony, avrebbe scatenato la reazione spropositata di Fedez. Tony Effe racconta anche di una cena con amici, tra cui Chiara Ferragni, che avrebbe alimentato ulteriori fraintendimenti: “Con lei c’era un bel rapporto, ma con i paparazzi addosso diventa tipo uno scoop“.

Il giorno successivo, il gossip esplode e Fedez, anziché chiarire, blocca Tony senza dargli possibilità di spiegarsi.

Rosica rincara la dose: “Lo ha fatto anche con me”

Nel post, Rosica accusa Fedez di usare sistematicamente le persone per convenienza e, al primo “no”, di reagire in modo aggressivo. L’influencer ha ricordato anche un episodio personale, in cui Fedez avrebbe cercato di censurarlo per proteggere un socio coinvolto in accuse gravi.

Le parole di Tony Effe, supportate da Rosica, stanno rapidamente diventando virali sui social, e si prevede che la polemica tra i due artisti possa continuare nelle prossime settimane.