Chiara Pompei di Uomini e Donne mostra ferite su Instagram e fa un appello all’ex Riccardo, poi cancella tutto.

Chiara Pompei, ex tronista del celebre dating show Uomini e Donne, ha lasciato senza parole il web dopo aver pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha mostrato le sue ferite autoinferte. Le immagini, apparse solo per poche ore sul suo profilo, sono state poi eliminate, ma hanno già fatto il giro dei social e scatenato una valanga di reazioni da parte dei suoi follower. Ma scopriamo i dettagli della vicenda.

L’appello di Chiara Pompei

Nel video, Chiara appare distesa a letto, visibilmente provata e con un tono di voce stanco. “Oggi non riesco ad alzarmi dal letto. Volevo studiare, ma ho la ferita che mi fa troppo male, guarda che roba” ha dichiarato mostrando l’addome.

A colpire è stata anche la didascalia che accompagnava la storia: un messaggio struggente rivolto al suo ex fidanzato Riccardo, per cui Chiara aveva lasciato il trono. “Vorrei soltanto che Riccardo mi venisse a dare una carezza. L’ho spaventato ed è sparito dalla mia vita“.

Qui il video del racconto di quello che le è successo.

Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Pompei #uominiedonne pic.twitter.com/hFfn6MWt2Z — Novella2000 Archive (@novella_archive) May 28, 2025

Dopo la precedente confessione di essersi accoltellata, che aveva portato al ricovero in una clinica psichiatrica, le sue ultime parole hanno rinnovato le preoccupazioni dei fan riguardo al suo stato psicologico.

Attualmente, le storie sono state rimosse e il profilo Instagram dell’ex tronista appare privo di nuovi aggiornamenti. Tuttavia, molti utenti stanno continuando a scriverle messaggi di affetto e incoraggiamento, auspicando che possa ricevere il supporto di cui ha bisogno.

Il silenzio dopo il grido di aiuto

Chiara Pompei, volto noto di Uomini e Donne, ha probabilmente scelto di cancellare le sue storie in un momento di lucidità o per proteggere la propria privacy. Il suo gesto rimane però un forte segnale di sofferenza, che merita ascolto e comprensione.

Il pubblico di Uomini e Donne si stringe attorno a lei, nella speranza che possa intraprendere un percorso di guarigione e ritrovare serenità, lontana dai riflettori e circondata da persone in grado di sostenerla davvero.