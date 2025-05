Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ricoverata dopo un tentato suicidio. Il drammatico racconto sui social.

Il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla notizia del tentato suicidio di Chiara Pompei, ex tronista del popolare programma Uomini e Donne. La giovane, 23 anni, ha raccontato in un video pubblicato sui social di essersi accoltellata in un momento di disperazione. Attualmente è ricoverata in una clinica psichiatrica, dove sta ricevendo le cure necessarie. Scopriamo che cosa ha rivelato l’ex tronista.

Chiara Pompei shock: “Mi sono accoltellata”

Con voce rotta e visibilmente provata, Chiara ha rivelato: “Ieri mi sono accoltellata. Ho rischiato di morire, è questa la verità“. Il gesto estremo sarebbe stato scatenato da una serie di vicende personali dolorose.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che una delle cause scatenanti è stato un messaggio anonimo ricevuto da Riccardo, contenente pesanti insinuazioni sul suo conto: “Dicevano che mi prostituivo nei locali. È stato devastante leggere quelle parole“.

Qui il video del racconto shock dell’ex tronista.

Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Pompei #uominiedonne pic.twitter.com/hFfn6MWt2Z — Novella2000 Archive (@novella_archive) May 28, 2025

Nel suo lungo sfogo, Chiara ha parlato anche di tradimenti, menzogne e del senso di invisibilità che l’ha accompagnata negli ultimi mesi. “Ho sempre messo il cuore in tutto, ma ora non ce la faccio più. Mi sento sola, non apprezzata, né dalla persona che amavo né dalla mia famiglia” ha dichiarato.

Il messaggio ai follower: “Vi ho voluto bene, ma ora lasciatemi andare”

Chiara ha pubblicato una foto dalla clinica e ha lasciato un messaggio commovente ai suoi follower: “Ascoltate le persone. Basta uno sguardo, un abbraccio. Non sono stata una brava amica o compagna, ma vi ho voluto bene. Ora accettate che voglio stare sola. Addio“.

Il caso di Chiara Pompei riporta l’attenzione sull’importanza della salute mentale, della solidarietà e dell’ascolto in un mondo in cui l’apparenza spesso prevale sull’autenticità. Uomini e Donne ha lanciato tanti volti noti, ma dietro lo schermo si nascondono spesso fragilità profonde.